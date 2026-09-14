El pádel conquista Roland Garros: 81.000 espectadores y récord tras récord

El pádel ha dejado de ser un espectáculo de nicho. Las imágenes de un Philippe-Chatrier abarrotado durante las finales del Alpine Paris Major son la mejor prueba. Roland Garros volvió a cambiar la tierra batida por la pista azul y las gradas respondieron a lo grande. La quinta edición del Major parisino reunió a 81.000 espectadores, una cifra récord que supone un incremento de 17.000 aficionados y un 26,5% respecto a los 64.000 de 2025.

La postal es cada vez más habitual: grandes estadios, miles de aficionados y entradas agotadas para ver en directo a las grandes estrellas del circuito. Arturo Coello y Agustín Tapia, Ari Sánchez y Andrea Ustero —los campeones en París— fueron algunos de los grandes protagonistas de una semana en la que el pádel volvió a demostrar que tiene capacidad para llenar uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del planeta.

Roland Garros se ha volcado con el pádel / Premier Padel

El récord de 2026, en Buenos Aires

Y París se quedó incluso cerca de otra cifra espectacular. El récord histórico de asistencia en una jornada de pádel sigue estando en Buenos Aires, donde nada menos que 16.920 espectadores llenaron el Parque Roca durante las semifinales del P1 disputado el pasado mes de mayo. Una auténtica locura que confirma que el fenómeno no entiende de fronteras.

Madrid también se ha apuntado a esta fiebre. Más de 14.000 aficionados acudieron en un solo día al P1 madrileño, mientras que el P1 de Málaga superó los 10.000 espectadores en una única jornada el pasado mes de julio. Cifras que ya no parecen excepcionales y que dibujan una tendencia clara: el público quiere ver pádel en directo y los grandes escenarios se están convirtiendo en parte del espectáculo.

El Movistar Arena lleno hasta la bandera / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Italia tampoco se queda atrás. El Foro Itálico de Roma reunió a unos 9.000 espectadores para las finales del Major del pasado mes de junio, mientras que Milán continúa disparando sus cifras. El P1 disputado en 2025 en el Allianz Cloud superó los 35.000 espectadores, pese a tratarse de un recinto con una capacidad aproximada de 5.500 localidades. El próximo P1 milanés, previsto para octubre, apunta nuevamente alto.

Más de 60.000 espectadores en directo en lo que va de año

El crecimiento también se refleja en el conjunto del circuito. Durante los 23 torneos de Premier Padel disputados en 2025, más de 600.000 espectadores siguieron los partidos en directo. A esta cifra hay que sumar los aficionados que llenan cada semana los clubes donde se disputan las pruebas del CUPRA FIP Tour y las competiciones de selecciones nacionales.

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París respondió al pádel / Premier Padel

Y todavía queda una de las grandes citas del año. Las Premier Padel Finals de Barcelona, que se disputarán en diciembre en el Palau Sant Jordi, ya tienen las entradas a la venta y están llamadas a convertirse en otro gran termómetro del crecimiento de este deporte. Después de lo visto en París, Buenos Aires, Madrid, Málaga, Roma y Milán, la pregunta ya no es si el pádel puede llenar grandes estadios, sino hasta dónde puede llegar.