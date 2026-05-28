El pádel conquista las pantallas: nace el primer gran videojuego oficial de Premier Padel

El pádel profesional sigue expandiendo fronteras y ahora también da el salto definitivo al universo gaming. Premier Padel y Red Bull han lanzado este jueves Red Bull Padel: Court Legends, el primer gran videojuego móvil oficial inspirado en el circuito profesional de pádel. El juego ya está disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android y supone una nueva apuesta para acercar este deporte a una audiencia global y más joven.

El videojuego recrea el ecosistema competitivo del Qatar Airways Premier Padel Tour y permite a los usuarios disputar partidos online en tiempo real mientras construyen y gestionan su propio club. Los jugadores podrán avanzar desde competiciones amateur hasta los torneos P1, P2 y los prestigiosos Majors, siguiendo una progresión similar a la del circuito profesional.

Una de las grandes novedades del juego es que, por primera vez, estrellas del pádel aparecen integradas dentro de un videojuego móvil. Los atletas Red Bull Bea González, Alejandro Galán y Juan Lebrón participan como entrenadores virtuales dentro de la experiencia, mientras que Delfi Brea se incorporará próximamente en una futura actualización.

Durante los partidos, los usuarios controlan a ambos integrantes de la pareja y pueden ejecutar golpes característicos del pádel como voleas, globos, remates o recuperaciones defensivas, buscando reproducir la velocidad y táctica propias de este deporte. Además, el juego contará con rankings, clasificaciones y eventos especiales a lo largo de la temporada.

El pádel también apuesta por los vídeojuegos / Premier Padel

La experiencia también incorpora material oficial y equipamiento de marcas reconocidas del circuito profesional como Wilson y Bullpadel, reforzando la sensación de inmersión dentro del universo Premier Padel.

Noticias relacionadas

Con este lanzamiento, Red Bull y Premier Padel buscan seguir impulsando el crecimiento internacional del pádel y conectar con nuevas generaciones de aficionados a través de plataformas digitales. El videojuego representa un nuevo paso en la expansión global de un deporte que no deja de ganar seguidores en todo el mundo.