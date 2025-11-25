El pádel apreta el acelerador y se hermana con la Fórmula 1

El pádel afronta una de las semanas más relevantes y globales de la temporada. A un lado del mapa, el GNP Mexico Major reúne a las mejores parejas del planeta en un torneo que puede definir el número uno del ranking mundial. Al otro, a más de 14.000 kilómetros, Doha vuelve a demostrar su papel como polo estratégico para el crecimiento de este deporte, aprovechando el escaparate del Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar.

En México, el Major de Acapulco se ha consolidado como uno de los eventos clave del calendario de Premier Padel, no solo por su atmósfera única en el país donde nació este deporte, sino también por los puntos en juego: 2.000 para los campeones. Con esa cifra sobre la mesa, la batalla por el número uno sigue completamente abierta, especialmente entre las duplas formadas por Arturo Coello–Agustín Tapia y Alejandro Galán–Fede Chingotto.

Galán y Chingotto buscan el número uno en México / Premier Padel

El torneo mexicano, uno de los más esperados del año, podría dejar la clasificación en un puño dependiendo de los resultados. La presión competitiva contrasta con el ambiente festivo característico de Acapulco, que vuelve a vivir jornadas de pabellones llenos, activaciones con fans y un seguimiento internacional creciente que confirma el peso global de este Major.

Los pilotos se apuntan al pádel

Mientras tanto, en Doha, Premier Padel ha dado un nuevo paso para reforzar su presencia internacional en un contexto único: el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar. Con el impulso de Qatar Airways, patrocinador global del circuito, se han instalado cuatro pistas de pádel especialmente habilitadas para la ocasión en el entorno del evento automovilístico.

Colapinto demostró buenas aptitudes también en el pádel / Premier Padel

La activación atrajo inmediatamente la atención de figuras del motor, muchos de ellos aficionados a este deporte. Antes de afrontar la tensión de un Gran Premio, los pilotos Franco Colapinto y Yuki Tsunoda fueron los primeros en cambiar el cockpit por la pala, probando las pistas y pasando una rato divertido y distendido donde reinó siempre el buen humor y el 'fair-play'.

La elección de Doha no es casual. La capital catarí ha sido uno de los grandes motores en la expansión del pádel desde 2022, con inversiones constantes, sedes modernas y una apuesta firme por conectar el deporte con eventos globales como la Fórmula 1. Este tipo de activaciones forma parte del plan estratégico para posicionar al pádel en escenarios donde pueda alcanzar audiencias masivas.

Tsunoda, un gran aficionado al pádel, se lo pasó en grande jugando en Doha / Premier Padel

El vínculo con la F1 refuerza esa proyección internacional al permitir que miles de aficionados descubran el pádel en un entorno de máxima visibilidad. Las pistas instaladas en Doha funcionarán durante todo el fin de semana, acompañando al Gran Premio y ofreciendo un puente directo entre dos disciplinas que comparten una misma tendencia: un crecimiento meteórico en nuevos mercados.

Con México decidiendo el rumbo deportivo de la temporada y Doha impulsando la expansión internacional del juego, el pádel vuelve a demostrar que es un deporte con ambición global.