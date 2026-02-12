Los 'Pacos' sacuden Riad y Coello y Tapia encuentran una mejor versión de blanco

Los cuartos de final masculinos del Riyadh Premier Padel P1 dejaron espectáculo, cambios de guion y una gran sorpresa. Paquito Navarro y Fran Guerrero, ya conocidos como 'los Pacos', firmaron el golpe del día al eliminar a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, pareja tres del torneo, confirmando que su sociedad puede ser una de las revelaciones de la temporada.

Navarro y Guerrero, que venían avisando en Riad, jugaron con personalidad y sin complejos ante una de las duplas más sólidas del circuito. La intensidad desde el inicio y la capacidad de Paquito para manejar los tiempos del partido marcaron la diferencia en los momentos decisivos, sellando una victoria de enorme valor competitivo y simbólico en este arranque de año.

También continúa creciendo el proyecto formado por Juan Lebrón y Leo Augsburger. La pareja superó con solvencia a Rama Valenzuela y Javi Martínez por 6-2 y 7-5, poniendo fin al sueño de la dupla argentina-española, que había sido una de las historias destacadas del torneo.

Lebrón volvió a mostrar un pádel eléctrico y ofensivo, bien acompañado por la potencia de Augsburger. Tras un primer set dominado con claridad, el segundo exigió más concentración para cerrar el partido, confirmando su presencia entre las mejores parejas del campeonato.

Por su parte, Fede Chingotto y Alejandro Galán mantienen la línea de solidez con la que han arrancado la temporada. La pareja dos del cuadro superó con claridad a Lucas Bergamini y Javi Garrido por 6-1 y 6-3 en uno de los encuentros más controlados de la jornada.

Galán impuso el ritmo desde el inicio y Chingotto volvió a destacar por su regularidad y lectura del juego, una combinación que sigue la buena línea mostrada la temporada pasada.

Lesión de Edu Alonso

Los números uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, vivieron el partido más tranquilo de la semana. La pareja estrenó vestimenta blanca —tras mucho tiempo compitiendo de negro— y el cambio pareció traerles suerte. Se reencontraron con una mejor versión ante Juan Tello y Edu Alonso.

Coello y Tapia dominaban con claridad por 6-2 y 2-1 cuando Edu Alonso, con problemas físicos, obligó a la retirada de la pareja hispano-argentina. Un desenlace prematuro que, en cualquier caso, confirma que los líderes del ranking siguen dando pasos adelante a medida que avanza el torneo.

Noticias relacionadas

En semifinales se medirán no antes de las 16.00 horas. (CET) Paquito Navarro y Fran Guerrero con Fede Chingotto y Ale Galán, mientas que no antes de las 17.30 (CET) lo harán precisamente Arturo Coello y Agustín Tapia frente a Juan Lebrón y Leo Augsburger.