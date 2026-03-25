Pablo Cardona regresa a la competición con derrota

Ver de nuevo a Pablo Cardona en una pista de pádel era la mejor noticia en el P1 de Miami. Tras cinco meses de baja debido a una grave lesión en los tendones de sus rodillas, el emeritense se volvía a sentir jugador después de asegurar que ha vivido el periodo más duro de su carrera deportiva. Sin embargo, la ilusión duró poco ya que en su debut junto a Javi Leal en el P1 de Miami, la dupla española cedió tras un durísimo partido.

Cardona y Leal dijeron adiós a Miami al ser superados por Íñigo Jofre y Manu Castaño por 6-3, 6-7 (5) y 6-2, en un partido donde la pareja que partía como cabeza de serie número nueve notó la falta de competición juntos mientras que el de Mérida tras tantos meses sin jugar, no encontró las sensaciones necesarias para superar a sus rivales. Sin embargo, el solo hecho de volver al 20x10 ya era un triunfo para Pablito.

Coki Nieto y Jon Sanz quizás sufrieron más de lo debido ante Enzo Jensen y Luis Hernández pero acabaron por certificar el pase a octavos de final. No les fluye, de todas formas, el pádel que lograron en su anterior etapa. Son solo dos los torneos que han jugado llegando a semifinales en Gijón y cayendo en primera ronda en Cancún. En Miami buscarán encontrar el nivel que se les espera y la siguiente oportunidad la tendrán ante Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso.

La pareja argentina sigue de dulce y en los que son sus últimos partidos juntos están sacando su mejor versión. En su debut en el P1 de Miami se cargaron a Lucho Capra y Víctor Ruiz, precisamente este último será la próxima pareja del Mago de San Luis. Sanyo y Gonza se impusieron por 7-5 y 6-4 certificando su pase a octavos de final.

Los Pacos, adelante pero sin sensaciones

Tampoco están con sensaciones Paquito Navarro y Fran Guerrero. Así lo explicaba el sevillano tras el triunfo sobre Maxi Arce y Pablo Lijó. "Lo hemos sacado. Mejor que jugar bien y perder. Malas sensaciones porque ellos vienen jugando un nivelazo. Nosotros hemos aguantado. Estamos sin sensaciones pero lo hemos sacado, esto es lo que necesitábamos. A partir de ahora buscar sensaciones y jugar bien otra vez", le decía Paquito a su compañero.

El andaluz definió de esta manera perfectamente lo que se vio en la pista. Una pareja algo desordenada, como si cada uno hiciera la guerra por su cuenta, errores no forzados, y un pádel sin fluir pero resultadista.

Con todo, sacaron adelante el duelo ganando a Arce y Lijó en dos sets por 6-3 y 7-6 (3) en dos horas de un juego poco vistoso y en octavos de final se medirán a Íñigo Jofre y Manu Castaño, los verdugos de Cardona y Leal.

La sorpresa saltó en la Pista 1 donde Juan Tello y Edu Alonso se vieron sorprendidos por David Gala y Pablo García que se llevaron la victoria por 6-2 y 6-4. No les están saliendo las cosas a la pareja 10 quienes, tras llegar a cuartos de final en Riad y Gijón, parece que la gira americana no les está sentando bien cayendo en primera ronda tanto en Cancún como este miércoles en Miami. Estos días que tendrán ahora por delante tras la suspensión del Major de Qatar deberán servir a la dupla hispano-argentina para resetearse y ver donde está el problema que les impide desplegar todas sus prestaciones en la pista.

Guinart y Virseda, un rodillo

En cuanto al cuadro femenino, este miércoles solamente se disputaban dos partidos que acabaron con resultados muy diferentes. Por un lado, Marina Guinart y Vero Virseda arrasaron a una pareja invitada con dos jugadoras norteamericanas, Brittany Dubins y Marta Morga, que no lograron ganar ni un solo set. La bicicleta (6-0 y 6-0) de la pareja ocho denota una vez más que estas dos jugadoras han encontrado el rumbo del éxito y siguen con paso firme.

Noticias relacionadas

Qué distinto fue el partido de Carmen Goenaga y Bea Caldera frente a Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias. Acabó ganando la dupla española, pero fue increíble lo que les costó llevarse el primer set. Tuvieron hasta ocho bolas de set que Zazu y Victoria salvaron antes de conseguir, en la novena oportunidad, ganar la primera manga y encarrilar el partido. El duelo concluyó con triunfo por 7-6 (3) y 6-3 de Carmen y Bea que en octavos de final se medirán a las Alejandras, Salazar y Alonso.