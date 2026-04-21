Pablo Cardona y Javi Leal no encuentran la fórmula para ganar

Javi Leal y Pablo Cardona forman una pareja que sobre el papel es temible. Dos jugadorazos que han demostrado poderío para estar entre los mejores. pero estar en la zona media siempre tiene el peligro de que llamen a tus compañeros o la suerte de recibir tu un telefonazo de algún top que quiera ptener a su lado tus virtudes. En esa tesitura están Leal y Cardona quien, tras una lesión que le impidió acabar la pasada temporada e iniciar esta desde Riad, regresó con muchas ganas de seguir con el impresionante nivel que mostró al lado de Leo Augsburger no hace tanto tiempo.

Se juntó finalmente con Javi Leal después de un baile de esos que con un efecto dominó imparable forma un montón de nuevas parejas. Cuando en las Finals de Barcelona desvelaron que formarían pareja los comentarios fueron todos en la misma dirección, se juntaba una pareja destinada a dar grandes tardes de gloria en el 20x10. De momento no ha sido así en Premier Padel. Debutaron en Miami cayendo en su debut, en NewGiza repitieron derrota en primera ronda y este martes más de lo mismo, se despidieron también a las primeras de cambio del P2 de Bruselas.

Campagnolo regresa a lo grande

La dupla española no está encontrando la fórmula para ganar y cedieron ante Jairo Bautista y Lucas Campagnolo, quien después de dar el gran susto en Miami, regresó con energías renovadas completamente recuperado de la lesión de tobillo. La pareja hispano-brasileña ganó por 7-6 (4) 6-2 en un partido donde Leal y Cardona pagaron los errores no forzados que acumularon, sobre todo en el segundo set, y la falta de winners, su mejor arma en el 20x10.

Sí pasaban ronda Martín di Nenno y Momo González ante otra de las nuevas parejas, la que forman Pablo Lijó y Pablo García, después de un partido extraño, con muchas roturas de servicio, pero que la pareja hispano-argentina acabó sacando adelante con una cierta comodidad ganando por 6-3 y 6-2.

Los Pacos, a octavos de final sufriendo ante Tello y Arce

Cerró la jornada de la pista central un duelo inédito y más que interesante con el debut de la dupla Juan Tello y Maxi Arce, ex compañero precisamente de Pablo Lijó, que se medían nada menos que a la pareja cinco en Bruselas, Paquito Navarro y Fran Guerrero, los 'Pacos'. Era el duelo de la jornada.

Empezaron cediendo terreno Paquito y Fran al ver cómo la pareja argentina les hacía un break en el quinto juego (1-4), pero poco a poco fueron entendiendo cuál era la estrategia, con globos ajustados al medio y evitando la pegada de Tello de tal manera que lograban equilibrar el marcador (4-4). Pero algunos errores no forzados y mucha irregularidad acabaron por regalar un break a Tello y Arce que se llevaban de esta manera el primer set.

En el quinto juego del segundo set Paquito sacó a relicir la guitarra tras generar tres bolas de break. Lograban el objetivo en la segunda para ponerse por delante con 3-2 y saque. Pero Tello y Arce seguían bien amarrados en la pista y con un break en el décimo igualaban la manga de nuevo. Qué buena carta de presentación de la pareja argentina. Los pupilos de Seba Nerone tienen el objetivo de ascender a las ocho primeras del ranking, si este es el nivel que van a ofrecer, más pronto que tarde lo conseguirán.

El set llegó al tie break, un desempate de locura con la emoción instalada en la pista con defensas numantinas y golpes de fantasía. Navarro y Guerrero querían más, Tello y Arce, menos. Hasta que Paquito con este talento que encandila a medio mundo y Fran con su excelencia en la defensa lograban llevar el duelo al tercer set.

La tercera manga arrancó muy igualada pero en el cuarto juego Navarro y Guerrero, a base de mucho trabajo en la pista, lograban quebrar el saque de sus rivales (3-1). Tras consolidar el break a los de Seba Nerone se les reducía el margen de maniobre: "Quiero uno más, quiero un break más", le pedía Paquito a Fran en el banquillo. Tras las indicaciones de Ramiro Choya que insistía a Fran en que insistiera en su víbora que estaba haciendo mucho daño, salieron a la pista convencidos de que el partido no se escaparía.

"Estás jugando una barbaridad"

Pero se encontraron con un juego en blanco para Arce y Tello que se agarraban al partido con uñas y dientes. Fran dio un paso adelante: "Estás jugando una barbaridad ahora", le recordaba a Fran. "Lo estás haciendo todo bien. Yo te la voy a dar", le decía. En el otro banco, preocupación y buscando soluciones para seguir luchando por el triunfo.

Los Pacos salieron encendidos a la pista para poner en serias dificultades a los argentinos desde el resto, pero Arce y el Gato ponían el 5-3. Siempre es complicado cerrar un partido pero Navarro y Guerrero certificaron la remontada tras dos horas y dos minutos de un intenso partido ante una pareja que se marcha de Bruselas con muy buenas sensaciones pese a la derrota.

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También pasaron ronda Álex Ruiz y Juanlu Esbrí así como Jose Diestro y Maxi Sánchez Blasco en los dos únicos partidos del cuadro principal que se disputaron en la pista secundaria del complejo Gare Maritime de Tour & Taxis de la ciudad belga.