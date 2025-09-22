Pablo Cardona: "Si no fuera feliz sería un egoísta"
El jugador de Mérdia se sinceró a SPORT en la presentación de la nueva colección de palas Bullpadel, donde Cardona se estrenó con pala personalizada
Angie F.G.
Lo primero que llama la atención en Pablo Cardona es su voz. Mejor dicho, su vozarrón. De no ser jugador de pádel podría ser actor de cine, doblador o un periodista radiofónico de los que marcarían época. No tengo ninguna duda. Pero desde pequeñito optó por el deporte y concretamente por ser jugador de pádel y, visto lo visto, no fue mala la decisión. Está explotando entre los mejores a sus cortos 21 años gracias a una llamada prodigiosa de un mito como Paquito Navarro, quien vio en el emeritense algo especial en la pista. La subida en el ranking fue espectacular y de ahí a la fama, como se dice.
Ya asentado en la parte alta Cardona jugó al lado de Leo Augsburger formando una de las parejas más temidas del circuito. Dos bombarderos apodados como la 'Carburger' que fueron capaces de ganar a la pareja uno, dos y tres: "Esta pareja es mi pesadilla diaria. Siempre que veo el sorteo, cuando veo sus nombres y puede ser que nos tengamos que enfrentar es una matanza diaria para mi cabeza", dijo en su día Arturo Coello en su día. Pero una llamada lo cambió todo y Pablo y Leo se separaron. "Ahora dormiré mejor", advirtió el propio Coello al enterarse.
Pero el pádel moderno es así, impaciente, resultadista y ya nadie se casa con nadie para siempre, son simples noviazgos cortitos y a otra cosa mariposa. Es la nueva moda y nadie escapa a ella salvo las parejas uno y dos que parecen más sólidas.
De todo ello habló Pablo Cardona a SPORT en una entrevista en Madrid con motivo de la presentación de la nueva colección Pro de Bullpadel, donde ha entrado a formar parte por primera vez creando junto a la marca una pala personalizada. Otra ilusión cumplida.
¿Cómo estás viviendo esta explosión que te ha llevado a estar entre los mejores?
Con total naturalidad, desde muy pequeño he querido siempre estar aquí y mi vida no ha cambiado nada. Sigo haciendo lo mismo, sigo entrenando igual, sigo yendo a los torneos con la misma ilusión, me sigo enfadando cuando pierdo y me alegro igual que antes de las victorias sea más o menos importante. Sigo dando pasitos en mi camino así que feliz de la explosión y con ganas de que sea aún más grande.
No tengo nunca esta sensación de haber conseguido nada. Todavía no estoy cerca ni mucho menos de donde quiero estar.
¿Qué día te fuiste a dormir y pensaste, ‘lo he conseguido’?
Es que no tengo nunca esta sensación de haber conseguido nada. Todavía no estoy cerca ni mucho menos de donde quiero estar. No estoy conforme con lo que he hecho. Yo creo que esta sensación no la va a tener nadie porque todo el mundo quiere más. Cuando eres número uno quieres ser más años número uno, cuando haces un buen torneo quieres hacer el siguiente mejor, así que es una sensación que no sé si voy a tener alguna vez.
¿Qué te da más pena dejar cuando llegas a jugador profesional?
Cuando te va bien no tienes que dejar nada, es mucho más fácil compaginarlo todo, el esfuerzo realmente se hace cuando estás empezando, cuando dejas tu casa, te vienes a Madrid, viajas por todo el mundo sin saber si vas a funcionar o no y haciendo un esfuerzo grande. Ahí sí que te da pena dejar a tus amigos, dejar a tu familia y sobre todo muchos momentos importantes que te pierdes por estar fuera.
La mayoría de cosas que te están pasando ahora son buenas. ¿Eres feliz?
Por supuesto. Soy muy afortunado de dedicarme a lo que quiero, encima tener éxitos, así que si no fuera feliz sería un egoísta.
Paquito Navarro, aunque me cueste decirlo (risas), me ha cambiado la vida. La llamada que recibí suya el año pasado significó una subida en el ranking increíble
¿A qué nivel en tu vida pones a Paquito Navarro, el primero jugador top que apostó por ti?
Paquito Navarro, aunque me cueste decirlo (risas), me ha cambiado la vida. La llamada que recibí suya el año pasado significó una subida en el ranking increíble, supuso que la gente me conociese y hablase de mí así que me ha cambiado la vida por completo y siempre se lo voy a tener que agradecer.
¿Y a qué nivel pondrías a Leo Augsburger?
Con Leo creo que he vivido mis mejores victorias y me a asentado un poco más en la élite del pádel mundial. He mejorado mucho otras cosas que antes no hacía y he vivido un poco la locura de jugar con un jugador joven y con unas características similares a las mías y que sea todo como muy loco jugado dentro de la pista. Así que tanto Paquito como Leo han sido y son dos personas importantes en mi carrera.
¿Cómo fue la separación con Augsburger? Mucha gente no la entendió.
Fu decisión de Leo. Él habló con Martín di Nenno, su compañero actual, e íbamos de viaje a un evento en San Sebastián los dos en coche y allí me dijo que había decidido jugar con Martín y poco más. No hay mucha más explicación que dar. Esto los jugadores lo vivimos con mucha naturalidad. Yo lo entendí, lo respeto y con Leo tengo una relación increíble a día de hoy.
Cuando Leo (Augsburger) me dijo que me dejaba no me enfadé. Le dije que lo entendía. Él hizo las cosas bien, me lo dijo a la cara, me lo dijo desde un primer momento, no me ocultó nada.
¿No te enfadaste? ¿Qué le dijiste?
No me enfadé. Le dije que lo entendía. Él hizo las cosas bien, me lo dijo a la cara, me lo dijo desde un primer momento, no me ocultó nada. De echo íbamos a jugar incluso en Tarragona que era el último torneo (antes del parón del verano) para tener margen por si quería buscar compañero así que cuando se hacen las cosas bien no hay ningún tipo de problema y la relación sigue intacta.
Sin embargo lo estabais petando, erais una pareja con muchos fans y muy temida en el circuito.
Sí, al final creamos una entidad propia, mucha gente se había reflejado en nosotros como los ‘matagigantes’ que ganamos a las tres primeras parejas pero eso son gajes del oficio y son más cosas del espectador. Nosotros no le podemos dar tanta importancia a eso.
¿Cómo viviste los torneos con Tello?
Nos costó arrancar, en Tarragona lo hicimos realmente mal pero en Madrid a pesar de haber perdido en octavos creo que hicimos un buen partido contra una pareja muy dura. Los partidos se definen por detalles cuando el nivel es tan alto. Los inicios hay veces que son complicados. Tello es un jugador muy bueno y nos habíamos marcado el objetivo de hacer cuartos de final en casi todos los torneos y de ahí para arriba.
Al principio mi objetivo era entrar en el Master Final y ahora mismo sigo con la misma idea en la cabeza.
¿Tu objetivo particular?
Al principio mi objetivo era entrar en el Master Final y ahora mismo sigo con la misma idea en la cabeza.
Juegas en Dusseldorf junto a Tello, en Rotterdam al lado de Javi Garrido y tras un nuevo baile de parejas a partir de Milán lo harás al lado de Gonza Alfonso quien será tu nueva pareja.
Pensé en Gonza Alfonso porque jugué con él el año pasado en la PPL (Pro Padel Legue) en Estados Unidos y me sentí muy cómodo con él y creo que voy a ser muy competitivo otra vez para pelear en estar de vuelta entre las ocho primeras parejas y siento que puedo ganarle a cualquiera con él al lado.
Dentro de cinco o diez años mi objetivo es ser número uno del mundo
¿Cómo te visualizas dentro de cinco o diez años?
Dentro de cinco o diez años mi objetivo es ser número uno del mundo. Siempre lo ha sido y en cinco o diez años ojalá lo sea, igualmente esté peleando por ello y sea mi mejor versión de lo que siempre he querido buscar.
Bullpadel apuesta fuerte por Cardona
Hablemos de Bullpadel, otra cosa positiva que te ha pasado en tu vida.
Por supuesto. Siempre voy a valorar que Bullpadel confiara en mí, fue la marca que desde el primer momento en el que me reuní con ellos salí diciendo que esa gente estaba convencida de que voy a ser un jugador top. Cuando no lo era, ellos sabían que iba a estar arriba y desde un primer momento me valoraron así.
Sí, hacerme partícipe de una pala nueva como es la Vertex Geo, una línea histórica dentro del pádel, es increíble.
Y ahora con pala nueva y personalizada
Sí, hacerme partícipe de una pala nueva como es la Vertex Geo, una línea histórica dentro del pádel, es increíble. No puedo estar tan agradecido y lo voy a recordar siempre, le debo mucho a Bullpadel.
Háblame de esta nueva pala
Con el equipo de ingenieros que tiene Bullpadel hemos estado trabajando un poquito en mis características. Al final soy un jugador joven que tengo mucho margen de mejora pero sin perder mi esencia que es la agresividad. Tengo que mejorar todo el tema de defensa, los bloqueos en la red y creo que esta pala me ayuda un poquito a esto, a ser un jugador más completo pero sin perder mi potencia.
Esta pala (Vertex Geo) me ayuda un poquito a esto, a ser un jugador más completo pero sin perder mi potencia.
En la presentación te vimos sentado al lado de todos los jugadores de Bullpadel, algunos de ellos grandes que seguro que fueron tus ídolos de pequeño. Ahora formas parte de este equipo. ¿Te sientes importante?
No me siento importante porque encima dentro de Bullpadel hay jugadores tan top y tan míticos que en la presentación de las palas yo fui lo de menos. Respeto tantísimo a todos los que tienen tantos títulos y han hecho tanta historia en el pádel que la importancia se la llevaron ellos.
