Oysho toma el mando en el pádel y será patrocinador del Madrid Premier Padel P1

Oysho continúa reforzando su presencia en el pádel profesional. La marca ha anunciado que será Presenting & Apparel Partner del Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho, una de las pruebas más destacadas del calendario del circuito Premier Padel.

Con este nuevo acuerdo, la firma amplía su presencia dentro del tour internacional, donde ya participa en algunos de los torneos más relevantes de la temporada. Entre ellos figuran el Italy Major Premier Padel disputado en Roma, el Oysho Valladolid Premier Padel P2, el Oysho Milano Premier Padel P1 en Milán o el Dubai Premier Padel P1 celebrado en Dubái.

El patrocinio del torneo madrileño supone un paso más en la estrategia de Oysho para consolidarse dentro del pádel de alto nivel. La competición se ha convertido en una de las paradas más relevantes del calendario y ofrece a la marca un escaparate de primer nivel dentro de un deporte que continúa creciendo a nivel global.

Como parte del acuerdo, Oysho será la encargada de vestir a todo el equipo operativo del evento, desde el staff técnico hasta los recogepelotas, reforzando así su visibilidad durante el desarrollo del torneo.

La presencia de la marca también se extiende a la pista. Oysho patrocina actualmente a varias de las jugadoras más destacadas del ranking internacional, entre ellas Paula Josemaría, Sofía Araújo, Carmen Goenaga, Alejandra Salazar y la joven promesa Martina Calvo, que compiten con la colección de pádel desarrollada por la firma.

Con este nuevo patrocinio, Oysho continúa reforzando su posicionamiento dentro del pádel profesional y su vínculo con una comunidad internacional de jugadoras y aficionados que no deja de crecer. La marca confirma así su apuesta por un deporte que vive uno de los momentos de mayor expansión de su historia.