Oysho se suma al estreno de Londres como Major Partner del Premier Padel

El circuito Qatar Airways Premier Padel Tour continúa su expansión internacional y lo hace con un nuevo aliado de peso. Oysho será el Major Partner del London Premier Padel P1, torneo que celebrará su primera edición en la capital británica del 4 al 9 de agosto de 2026 en el emblemático Olympia London.

Este acuerdo refuerza la apuesta de la marca por el pádel y coincide con su crecimiento en el mercado británico, donde recientemente ha inaugurado una flagship store en Oxford Street y ha ampliado su presencia. En el marco del torneo, Oysho tendrá una visibilidad destacada al encargarse de vestir a todo el equipo operativo del evento, desde el personal técnico hasta los ball crew.

La llegada de Londres al calendario del circuito supone un nuevo paso adelante en la consolidación global del pádel, con una plaza estratégica que confirma el auge de este deporte en Reino Unido. El London P1 se presenta como una de las grandes novedades de la temporada 2026 y un escaparate clave para marcas y jugadores.

Con esta alianza, Oysho amplía su presencia en algunas de las citas más relevantes del circuito, donde ya ha estado presente en torneos de referencia como Roma, Valladolid, Madrid, Milán y Dubái. Además, la marca mantiene su compromiso con el pádel femenino a través del patrocinio de jugadoras destacadas como Paula Josemaría, Sofía Araújo, Carmen Goenaga, Alejandra Salazar y la joven promesa Martina Calvo.

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Las entradas para asistir a este histórico estreno en Londres ya están disponibles en venta general a través de Ticketmaster UK, en lo que promete ser una cita clave para el crecimiento del pádel en territorio británico.