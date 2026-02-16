Oysho va muy en serio con el pádel y presenta un equipo de jugadoras de lujo

La marca deportiva Oysho continúa ampliando su presencia en el pádel profesional con la presentación de su renovado equipo internacional de jugadoras para la temporada 2026, un proyecto que combina experiencia, talento consolidado y jóvenes promesas del circuito. La gran novedad es la incorporación de Paula Josemaría, una de las jugadoras más influyentes del pádel mundial y número uno durante dos temporadas consecutivas, actualmente situada en el cuarto puesto del ranking FIP.

El fichaje de la extremeña refuerza un bloque competitivo en el que también destaca la presencia de la histórica Alejandra Salazar, seis veces campeona del mundo y durante cinco años número uno del ranking internacional que está viviendo su última temporada como jugadora profesional. Actualmente es la número 13 del mundo. Junto a ellas figura la portuguesa Sofía Araújo, considerada la mejor jugadora de la historia de su país y la primera portuguesa en conquistar un título de World Padel Tour. En Premier Padel es donde más ha crecido siendo esta semana la octava jugadora del mundo con tres títulos en el circuito actual.

Paula lucirá esta temporada ropa Oysho / OYSHO

La estructura del equipo se completa con jugadoras en plena progresión como Alejandra Alonso, campeona de Europa con apenas 18 años; Carmen Goenaga, campeona en categorías inferiores; la francesa Alix Collombon, número uno de su país; la joven Raquel Eugenio, una de las jugadoras emergentes del circuito FIP; Martina Calvo, revelación reciente del pádel internacional; y la italiana Carlotta Casali, campeona nacional en 2023.

En el apartado técnico, el equipo contará con la experiencia de la entrenadora Marcela Ferrari, profesional con trayectoria en selecciones nacionales y en el circuito profesional.

Mucho más que patrocinar jugadoras

Más allá de la estructura deportiva, Oysho mantiene su implicación en el desarrollo del pádel profesional como patrocinador de varias pruebas del circuito Premier Padel, entre ellas el BNL Italy Major Premier Padel, el Oysho Premier Padel Valladolid P2, el Oysho Milano Premier Padel y la cita de Dubái, consolidando su presencia en eventos clave del calendario internacional.

El compromiso de la marca también se extiende al pádel amateur con la Oysho Padel Cup Internacional, una competición que recorrerá en España, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, Alemania y antes de culminar en una fase final en Milán, coincidiendo con un torneo del circuito profesional. Paralelamente, la compañía continúa impulsando la práctica de este deporte mediante ligas y activaciones en clubes patrocinados en distintos mercados.

En el ámbito digital, Oysho seguirá colaborando con Playtomic, la aplicación líder en reserva de pistas y conexión entre jugadores, reforzando así una estrategia global que combina deporte profesional, comunidad amateur e innovación tecnológica en torno al pádel.