Oysho Milan Premier Padel P1 2025: horarios de hoy, resultados y dónde ver

La temporada de Premier Padel afronta esta semana el Oysho Milano Premier Padel P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Milano P1 por TV y online en España.

Hoy, 8 de octubre de 2025 se disputa la tercera jornada del Milano P1 donde se llevarán a cabo la segunda ronda del cuadro principal donde entran en liza las principales cabezas de serie masculinas del torneo así como algunas de las TOP 8 del cuadro femenino, no todavía las Top 4, que arrancan este jueves.

Recordemos que en Milán defienden título los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia mientras que en el cuadro femenino ganaron Gemms Triay y Claudia Fernández, que formaban pareja por aquel entonces.

El torneo tiene lugar en el Allianz Cloud de la ciudad italiana con la presencia de las mejores parejas tanto masculina como femeninas.

Los P1 son los torneos que reparten 1.000 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.

Horarios del Milano Premier Pádel hoy

La jornada arranca a las 09.30 horas (CET):

Pista Central

Sharifova/Riera vs Guinart/Virseda (8) | 09:30 h (CET)

Campagnolo/Garrido (12) vs Del Castillo/Huete (Q) | A continuación

Coello/Tapia (1) vs Deus/Deus | A continuación

Gala/Chozas vs Stupaczuk/Lebrón (3) | A continuación

Alonso/Jensen (6) vs Péres/Borrero | No antes de las 18.00 (CET)

Greens/Jerez (LL) vs Chingotto/Galán (2) | A continuación

Nieto/Yanguas (4) vs Hernández/Collado | A continuación

Pista 1

Ruiz/Mesa vs Barrera/Caparros | 09:30 h (CET)

Salazar/Calvo (7) vs Marchetti/Godallier | A continuación

Lobo/Navarro (Q) vs Cánovas/Rodríguez | A continuación

Alonso/Tello (9) vs Sánchez/Gil | A continuación

Torre/Ortega vs García/Barahona (11) | A continuación

Pista 2

Sintes/Santigosa (Q) vs Ruiz/Esbrí (15) | 09:30 h (CET)

Martínez/Montes (q) vs Martínez/Rodríguez | A continuación

MILANO PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Milano P1:

DÓNDE VER EL MILANO PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2025 y el Milano P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Milano Premier Padel P1 2025, además de la actuación de las parejas españolas.