PÁDEL
Ortiz-Rodríguez i Sanmartí-Aromí es coronen amb el gran slam disputat a l’Aurial Pàdel Indoor Lleida
UFEC
A la Terra Ferma les pistes de l’Aurial Pàdel Indoor Lleida han estat seu del segon Gran Slam de la temporada 2026. Un total de 68 parelles hi ha pres part en una prova que va finalitzar diumenge i en la que Anna Ortiz i Cristina Rodríguez a Primera categoria femenina, i Enric Sanmartí i Roger Aromí a la masculina, n’han estat les parelles guanyadores.
A Primera masculina els guanyadors, Enric Sanmartí i Roger Aromí, s’han imposat als finalistes, Ferran González i Raúl Jerez. Tot i perdre el primer set per 6-2 els campions s’han sobreposat i han resolt la final al seu favor per un doble 6-3. A Primera femenina les guanyadores han estat Anna Ortiz i Cris Rodríguez. Les vencedores s’han emportat el títol després de doblegar en la final a les subcampiones, la parella formada per Ares Llobera i Maite Cano, per un doble 6-4.
Natàlia Satué, vocal de pàdel a Lleida de la Federació Catalana de Pàdel ha estat partícip de l’entrega de trofeus a campions, campiones i finalistes del Gran Slam de l’Aurial Pàdel Indoor Lleida.