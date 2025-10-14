¿Qué opciones tienen Galán y Chingotto de acabar como números 1? Las cuentas no fallan

La carrera por el número uno a final de año se ha puesto al rojo vivo en categoría masculina donde Fede Chingotto y Alejandro Galán no dejarán de intentar arrebatar la cima a unos Arturo Coello y Agustín Tapia que parecían invencibles hasta que, en Milán, hubo un cambio notable de sensaciones en la pista y tras ganar a los número uno con un tercer set antológico endosando un 6-0 a los favoritos, la confianza de la Chingalán es total y absoluta. El objetivo está más cerca.

Los pupilos de Jorge Martínez incluso se habían inscrito al FIP Platinum de Lyon para intentar sumar unos 300 puntos que les habrían venido de perlas, pero finalmente se impuso la razón y, tras tres intensas semanas de competición en la gira europea, Chingo y Galán junto con su equipo decidieron renunciar al torneo francés y dedicarse a descansar y entrenar de cara al P2 de Newgiza, en Egipto, donde, por cierto, no están apuntados Coello y Tapia.

Opciones matemáticas

Veamos pues las opciones que tienen Galán y Chingotto de acabar 2025 como números 1. No es tarea fácil, ni mucho menos, pero la realidad es que opciones tienen. Matemáticamente, es posible así que la dupla hispano-argentina se tirará de cabeza a por ello, sobre todo después del chute de fe en ellos mismos que supuso el título en Milán.

En total quedan tres torneos de Premier Padel, el P2 de Newgiza, el P1 de Dubai y el Major de México; además están las Barcelona Finals, donde los cuatro jugadores ya tienen asegurada su presencia, y está la Copa del Mundo por Parejas que se celebrará en Kuwait del 3 al 9 de noviembre y que otorga 2.000 puntos a la pareja ganadora.

Las variables de lo que pueda pasar en estas cinco competiciones son muchísimas e impredecibles, pero si calculamos el máximo de puntos que pueden sumar ambas parejas en lo que queda de temporada se ve claramente que Chingotto y Galán podrían superar a sus máximos rivales.

Coello y Tapia defienden muchos puntos

Coello y Tapia suman en estos momentos 14.100 puntos en la Race, mientras que Chingotto y Galán tienen 12.020 en su cuenta. Una diferencia de 2.080 puntos que para nada es insalvable, sobre todo teniendo en cuenta que la actual pareja número uno defiende muchos más puntos que la número dos en este tramo del calendario.

Tapia y Coello en la final de MIlán / Premier Padel

Cabe recordar que antes de empezar un torneo, a cada pareja se le restan los puntos conseguidos el año anterior y, a partir de ahí, sumará los puntos que consiga en el mismo torneo de este año. Es decir, Coello y Tapia no sumarán en Newgiza porque no participarán en el torneo egipcio, y en 2024 ganaron en Dubai (1.000 puntos) y en México (2.000 puntos), mientras que fueron finalistas en las Finales de Barcelona (900 puntos). Así que defienden 3.900 puntos antes de final de año. Si lo ganaran todo tan solo añadirían 600 puntos (en Barcelona) y, en caso de conquistar la Copa del Mundo por Parejas serían 2.000 puntos más para un total de 16.700 puntos.

Galán y Chingotto pueden sumar más

La situación de Galán y Chingotto es distinta. En Negwiza, de ganar, sumarían 600 puntos puesto que el año pasado no participaron en el torneo egipcio, es decir, no defienden ningún punto. En Dubai, en 2024 perdieron la final con lo que defienden 600 puntos, en el Major de México cayeron en semifinales así que solo sumaron 720 puntos mientras que en las Barcelona Finals se despidieron en cuartos de final, lo que les supondrá defender tan solo 270 puntos. Es decir, tan solo defienden 1.590 puntos.

Galán y Chingotto siguen con opciones de acabar números 1 / Premier Padel

En el hipotético escenario de que lo ganaran todo hasta final de año, Chingotto y Galán sumarían un total de 3.510 puntos que, añadidos a los 12.020 que tienen dan un total de 15.530. Si se proclamasen campeones del Mundial por parejas de Kuwait, que otorga 2.000 puntos, el madrileño y el argentino sumarían un total de 17.530 puntos.

Lógicamente, estos cálculos son hipotéticos ya que se basan en que una pareja lo gane todo y no tiene en cuenta lo que puede conseguir la dupla rival, pero la realidad es que Coello y Tapia defienden muchos más puntos que Chingotto y Galán, algo que podría beneficiar y mucho a los de Jorge Martínez de cara a la carrera por conseguir lo que hace unos meses parecía imposible: acabar con el reinado de Coello y Tapia que no se han bajado del número uno desde que se juntaron como pareja en enero de 2023.