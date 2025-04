Oficial: Se rompe una de las parejas más prometedoras

Era de esperar que tarde o temprano recibieran una llamada de alguna jugadora del Top 8 si las cosas no les funcionaban y así ocurrió. Andrea Ustero y Alejandra Alonso estaban subiendo como la espuma pero su juventud en este caso sí era un 'pecado'. Habían ascendido a pareja seis en el cuadro tras los magníficos resultados de este 2025.

Concretamente, Ustero y Alonso llegaron a semifinales en Gijón y Santiago, a cuartos de final en Cancún y Miami y se cayeron en octavos en Riad, Qatar y Bruselas. Cabe tener en cuenta que Ustero, de Castellbisbal, tiene 17 años mientras que Alonso, de Valladolid, tiene 18. Dos adolescentes que han nacido con el pádel y que están destinadas a hacer algo grande en este deporte.

Pero sus caminos ahora se separan y lo anunciaron oficialmente este lunes, minutos antes del apagón, en las redes sociales. "Hola a todos, Bruselas fue nuestro último torneo juntas. Después de hablar con el equipo hemos decidido que lo mejor para las dos era separar nuestros caminos. Hemos sido muy felices y conseguido sueños que un 28 de mayo de 2023 veíamos imposibles de conseguir! Gracias a todas las personas que apoyaron a las turquis, nos hemos sentido muy queridas", rezaba el mensaje común de ambas jugadoras en sus cuentas de Instagram acompañado de un vídeo con sus mejores momentos juntas.

Mensajes más largos y emotivos los guardaron para las Stories: "Me llevo una hermana grande y una compañera de vida", dice Andrea. "Te deseo lo mejor y ya sabes que tienes una espalda a la que apoyarte cuando lo necesites. Te quiero", confiesa la catalana.

El mensaje de Andrea a su compañera / RRSS

"He sido feliz todo este tiempo y he disfrutado muchísimo. Ya sabes que no solo tienes a una amiga aquí sino a una hermana que se va a alegrar siempre por todas las cosas buenas que te pasen. Te quiero mucho", declara la vallisoletana. Así pues, adiós a las Turquis que buscarán a partir de ahora retos más ambiciosos con otras compañeras.

El mensaje de Alejandra a la catalana / RRSS

Andrea jugará con Sofi Araújo

Ambas dejan muy claro que su relación ha ido mucho más allá de lo deportivo, pero su buen pádel pide más y aunque todavía no es oficial, la pareja se separa porque la portuguesa Sofi Araújo, que ya no jugará más al lado de Marta Ortega, llamó a Ustero para emprender un nuevo proyecto juntas y la catalana le dio el sí.

Araújo, número ocho del mundo, se asegura al lado de Ustero seguir como pareja cuatro del cuadro femenino, un aspecto muy importante ya que entras directamente a octavos de final en los torneos.

¿Marta elegirá a Alejandra?

La lógica dice que sí, que Marta Ortega elija a Alejandra Alonso como nueva compañera ya que sería la manera de mantenerse arriba y ser pareja cinco ya que Sofi y Andrea las superarían en el ranking de parejas. Habrá que esperar a las próximas horas ya que la inscripción al P2 de Asunción, próximo torneo de Premier Padel, se cierra este viernes.