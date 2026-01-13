Oficial: Paula Josemaría y Bea González anuncian su unión para 2026

Poco a poco se van haciendo oficiales las nuevas parejas del circuito, si el lunes eran Ari Sánchez y Andrea Ustero quienes anunciaban de manera oficial que formarían pareja este 2026, este martes fue el turno de Paula Josemaría y Bea González quienes también optaron por un vídeo conjunto, en este caso tirando de simpatía y buen humor.

Como en el caso de Ari y Andrea, era un secreto a voces la unión de estas dos grandes jugadoras que serán un auténtico terremoto en la pista. Juntas partirán como pareja número dos solo por detrás de las uno, Gemma Triay y Delfi Brea, y se unen con el único objetivo de alcanzar, a final de año, la cima mundial que la malagueña nunca ha tocado y que la extremeña quiere volver a alcanzar después de permanecer en ella durante dos años junto a Sánchez.

Las dos jugadoras han anunciado su unión con un divertido vídeo donde intentan intercambiarse los peinados. Pero enseguida ven que ello no funciona: "Tú como me ves con la trencita", le pregunta Bea a Paula, a lo que Josemaría responde: "Creo que mejor nos lo quitamos y nos vamos a la pista". Tras volver a los peinados reales, y con un "ahora si, estamos listas", ambas mandan un mensaje de que van a ser una de las parejas a batir este 2026.

Incluso en el post, las jugadoras ya bautizan la pareja con un 'Perlita Dinamita' que dará mucho que hablar en esta temporada que se iniciará del 9 al 14 de febrero con la disputa del primer torneo de Premier Padel en Riad.

Sin duda la unión de la dinamita de Paula, la mejor zurda del mundo, con la potencia de la Perla del Palo, una jugadora con una pegada temible, será un auténtico handicap para las rivales. Las aspiraciones de esta nueva pareja serán las máximas y no hay duda que serán una constante los fines de semana.

Partir como pareja dos les da cierta ventaja que no dudarán en aprovechar de cara a una temporada que se prevé muy dura y larga en un circuito femenino donde es una auténtica incógnita el rendimiento de tantas parejas nuevas en el Top cinco de duplas.

La separación de Ari y Paula convirtió el circuito en un auténtico tsunami de cambios que estos días se están confirmando. También este miércoles Sofi Araújo y Claudia Fernández confirmaron de manera oficial que serán pareja este 2026. En este caso con un vídeo también divertido en el que ambas juegan al 'Quién es quien' hasta que quedan ellas dos como últimas opciones después de varias preguntas.

Claudia y Sofi serán pareja cuatro en el circuito y en este caso su unión es la más 'forzada' debido a que sus ex compañeras han tenido las llamadas de las ex número uno, con lo que era inevitable que optaran por el cambio. Ustero jugó al lado de Sofi y Ari Sánchez la llamó, mientras que Bea, que obtuvo grandísimos resultados junto a Claudia, no dudó en cambiar tras recibir la llamada de Paula Josemaría.

Solo el tiempo dirá si ambas decisiones fueron acertadas y si esta nueva pareja puede dar el rendimiento necesario para luchar por títulos e incluso por el número uno, que seguro que está marcado entre los objetivos de la portuguesa y la madrileña.