Oficial: Ari Sánchez y Andrea Ustero, nueva pareja para 2026

Era sobradamente conocido que Ari Sánchez había elegido a Andrea Ustero como nueva compañera para 2026 después de romper una relación de cinco años con Paula Josemaría. Sin embargo, ninguna de las dos jugadoras había hecho oficial esta nueva unión que promete emociones fuertes en la pista.

Este lunes, por fin ambas jugadoras anunciaron en redes sociales que unirán sus talentos de cara a la temporada que arrancará este mes de febrero con la disputa del P1 de Riad del 9 al 14. Será en este torneo donde se podrá ver por primera vez el rendimiento de esta nueva dupla catalana.

Con un impresionante vídeo rodado en la mítica Casa Batlló del Passeig de Gràcia de Barcelona, diseñada por el arquitecto Gaudí, ambas jugadoras comunicaron su decisión de unir fuerzas mandando un ambicioso mensaje: "De Barcelona al mundo". Con la frase "¡Muy contentas de anunciar nuestro nuevo proyecto juntas!", ambas se convierten en la pareja más esperada para el pádel catalán.

Ari Sánchez buscará al lado de Andrea encontrar nuevas ilusiones y sobre todo recuperar el trono de número uno que perdió junto a Paula Josemaría y quedó en manos de unas sólidas Gemma Triay y Delfi Brea.

El reto será mayúsculo puesto que Ustero es una jugadora muy joven, de tan solo 18 años, que todavía necesita madurar como jugadora profesional sobre todo a nivel mental. Talento ya ha demostrado de sobras que tiene y es descomunal. Derecha zurda con un remate espectacular y una capacidad de amagar golpes que sorprende constantemente a sus rivales son algunas de sus cartas de presentación en la pista.

Su principal carencia es la regularidad y la fortaleza mental. Seguramente por su juventud, se viene abajo cuando las cosas no van bien en la pista y le cuesta convertir los ímputs negativos a positivos para superar estos 'bajones' inherentes al deporte.

De Alejandra Alonso a Ari Sánchez pasando por Sofi Araújo

Andrea destacó al lado de otra jovencísima jugadora como es Alejandra Alonso. Ambas asombraron al mundo del pádel con los resultados conseguidos juntas pese a tener 17 y 18 años respectivamente. Pero se dieron cuenta de que necesitaban a alguien con más experiencia al lado para poder convertirse en jugadoras más profesionales. Andrea optó por jugar al lado de Sofi Araújo y junto a la veterana jugadora portuguesa se dio cuenta realmente de lo que era ser una jugadora top y trabajar como una jugadora profesional. Se había acabado entender el pádel como un juego y comenzó entenderlo como un trabajo.

Ahora, junto a Ari Sánchez, una jugadora que sabe lo que es ser número uno, será el momento de ser profesional con las máximas aspiraciones. Una de las condiciones que puso Ari a Andrea para jugar juntas fue que se acoplara a su equipo de trabajo. Era la manera de asegurarse que su compañera, aprovechando que ambas viven en Barcelona, seguiría la misma metodología y entrenarían juntas de cara a lograr los ambiciosos objetivos.

Proyecto de largo recorrido

Ari y Andrea partirán como pareja tres en el cuadro, por detrás de Gemma Triay y Delfi Brea, números uno, y de Paula Josemaría y Bea González -pareja sin confirmar oficialmente- que serán la dos. Claudia Fernández y Sofi Araújo partirán como cuatro en el caso, también, de que confirmen su unión.

Está claro que el objetivo de Ari no es otro que el de formar una dupla de largo recorrido porque la catalana sabe que este es el camino del éxito. Junto a Paula fue la constancia lo que las llevó al máximo rendimiento y a conseguir el número uno. Ahora, junto a la jovencísima Andrea, la de Reus, que tiene 28 años, buscará un proyecto duradero intentando alejarse de la nueva tendencia de los cambios constantes de pareja en cuanto los resultados dejan de ser los deseados.