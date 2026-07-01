Nuria Rodríguez: "No me enfado porque canten buena o mala; me enfado porque teniendo una revisión no me dejaron usarla"

Las semifinales del Premier Padel Valladolid P2 dejaron una de las acciones más controvertidas de la temporada. Con Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo mandando 4-2 en el tercer set ante Bea González y Paula Josemaría, una bola que la española vio claramente fuera acabó convirtiéndose en el punto de inflexión del encuentro. El árbitro no concedió la revisión al considerar que la petición llegó tarde, una interpretación que Nuria rebate apoyándose en el reglamento y en las imágenes del partido. En una entrevista concedida al programa Esto es Padel de Capital Radio antes de debutar en el Bordeaux P2, la jugadora analiza lo ocurrido y reclama cambios para evitar que vuelva a repetirse.

¿Esperabais los resultados que estáis teniendo con estas dos semifinales en Roma y Valladolid?

El primer objetivo era salir de la previa. Todo lo que viniese de más era positivo. Confiábamos mucho en nosotras, pero es verdad que los resultados han venido antes de lo que esperábamos.

¿Ya sentís presión?

Para nada. El objetivo era buscar el mayor rendimiento de la pareja y no tenemos ninguna obligación a nivel de resultados.

¿Qué sensación te dejó lo ocurrido en Valladolid?

La sensación evidentemente es muy mala. Gestionar eso una vez acaba el partido es muy difícil porque quieres buscar una explicación donde no la hay. Para mí este caso no fue un problema de tecnología, fue un problema general de gestión de la situación: equivocarte no solo en que la pelota haya sido mala, sino en no dejar pedir la revisión. Le das muchas vueltas asl porqué. La sensación es fea. Nos hubiera gustado marcharnos del partido satisfechas porque nos vaciamos, no nos renidmos en ningún momento, y habiéndolo ganado o perdido nos habríamos ido contentas.

¿Hacéis propuestas a Premier Padel para que esto cambie?

Llevamos mucho tiempo pidiendo una mejora a nivel arbitral, a nivel tecnología. Evidentemente es una lucha que llevamos librando desde hace bastante tiempo. Entiendo que es un proceso, que no digo que sea fácil, pero sí que es algo que venimos pidiendo.

¿Crees que hubo favoritismo hacia la pareja rival?

No lo sé. No te voy a decir que haya favoritismo. ¿Que desde mi sitio puedo pensar que es más fácil equivocarte con una pareja de qualy que con una pareja dos? Pues puede ser. ¿Que sea por eso? No lo sé, pero es algo que no podemos controlar así que tampoco le puedo dar muchas vueltas.

¿Qué falló exactamente según tu interpretación del reglamento?

Yo no solo me paro, sino que la celebro. En el momento que una jugadora de la pareja se para, ahí acaba el punto, para bien o para mal. Me podría haber equivocado y perder el punto, pero esa es la normativa. Julia puede bailar sevillanas si quiere. La sigue, no la sigue... Nuria Rodríguez se para y lo celebra. Fin de la discusión.

¿Qué explicación te dio el árbitro por no conceder la revisión?

Honorio me contesta: 'Tu compañera la ha visto buena'. Y yo le digo: 'Pero yo no'. Incluso le pedí: 'Si no quieres revisar la pelota, revisa si yo me he parado antes de tiempo'. Tampoco se revisó".

¿Te decepcionó la actitud de Bea González y Paula Josemaría?

No voy a entrar en cuestionar a dos compañeras. Yo en ningún momento me dirijo a ellas para exigirles nada. A la única persona a la que me dirijo es al árbitro. Creo que las jugadoras nos tenemos que ayudar más en este tipo de situaciones, pero tampoco sé lo que ven ellas desde el otro lado.

¿Qué os hace falta para evitar que estas situaciones se repitan?

Llevamos mucho tiempo pidiendo una mejora a nivel arbitral y de tecnología. Falta formación, falta cantidad de árbitros y falta aprender a gestionar momentos. Un árbitro no solo tiene que estar para decir buena o mala. Yo no me enfado porque vea una bola buena o mala. Se puede equivocar. Mi cabreo viene porque teniendo una revisión donde apoyarte, no te quieres apoyar en eso.

Después de todo lo ocurrido, ¿ya está cerrado el asunto?

Es un fallo y no le quiero dar más bombo. Se ha equivocado el árbitro, nos ha perjudicado y para nosotras fue un fastidio porque era una situación importante. Mi enfado es porque se está diciendo que el reglamento se cumplió y no es real.

¿Crees que con estos buenos resultados será complicado mantener la pareja?

Cuando la llamo es para un proyecto a largo plazo, pero ya sabemos como va ahora esto del pádel. Mi ideas es como mínimo terminar el año.

¿Crees que te ha llegado un poquito tarde Giulia a tu vida?

No. Lo que pasa es que el deporte es muy resultadista. Mi sensación es que con Giulia está siendo muy buena y los resultados nos están acompañando pero si valoro el rendimiento también he tenido otros años buenos y que me he sentido bien con otras compañeras.

¿Te veremos en las Finals de Barcelona?

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