Un número uno vuelve a cambiar de pareja tras un banquillo muy caliente

Sanyo Gutiérrez vuelve a cambiar de pareja después de que la sintonía con Juanlu Esbrí parece que ha desaparecido tanto dentro como, visto lo visto, fuera de la pista.

Las increíbles sensaciones que encontraron en Pretoria, en su estreno como pareja hace apenas mes y medio, se esfumaron la vuelta de las vacaciones. De las semifinales en Sudáfrica se pasó a los octavos de final en los P1 de Londres y Madrid. En tierras británicas cayeron ante Momo González y Lucas Campagnolo mientras que la semana pasada en el Movistar Arena lo hicieron ante Galán y Chingotto.

Es decir, tampoco fueron malos resultados teniendo en cuenta que partían como pareja 13, sin embargo, en París se vio en uno de los pasos por banquillo que la relación entre ellos no pasa por el mejor momento.

Una discusión muy subida de tono que acabó con una derrota en la pista y unos minutos después el anuncio de Sanyo en redes sociales de que no sigue con el jugador castellonense. En su mensaje queda claro que las cosas no están bien entre los dos jugadores ya que el argentino ni siquiera nombra a su compañero: "Felicitación @thomasleygue te merecías jugar en esa pista y mereciste ganar ayer. @jesusmoyasos vos también pero el gran protagonista ayer era Thomas y supo manejar los nervios de ser local que nos son fáciles. Por mi parte toca seguir y buscar compañero ya que este fue nuestro último torneo como pareja. Abrazo para todos los que siempre apoyan y sufren conmigo a la distancia", escribe el de San Luis.

En Rotterdam la pareja está inscrita y las inscripciones cerradas pero según se desprende del mensaje de Sanyo es más que probable que renuncien a jugarlo.

No es la única pareja que dice adiós después de París. Este miércoles se conocía la decisión de Javi Garrido y Lucas Bergamini de separar también sus caminos después de caer en su debut en el Major de París mientras que Guille Collado y Pol Hernández ya habían anunciado que el torneo parisino sería el último que jugarían como pareja. A partir de Rotterdam Pol jugará con manu castaño mientras que Guille lo hará con Enrique Goenaga.

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Se avecina otro baile de parejas en una zona media que es imposible que encuentre estabilidad.