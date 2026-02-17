Los número uno, de bolo en Abu Dabi
Coello, Tapia, Chingotto y un Coki prácticamente al 100% protagonizan ‘The Ultimate Padel Match’ con entradas agotadas antes del regreso del circuito en Gijón.
Angie F.G.
El pádel apenas ha levantado el telón oficial con la disputa de un único torneo de Premier Padel esta temporada en Riad, pero el calendario no da tregua. Mientras el circuito prepara su próxima parada en Gijón, algunas estrellas vuelven a escena este miércoles en Abu Dabi con el primer gran bolo del curso: ‘The Ultimate Padel Match’, una exhibición que ha generado una expectación máxima en el país árabe.
El cartel no admite discusión. Arturo Coello, Agustín Tapia, Fede Chingotto y Coki Nieto medirán fuerzas en el Space42 Arena, un recinto con capacidad para 3.000 espectadores cuyas entradas están completamente agotadas.
La cita tiene varios focos de interés. Por un lado, ver de nuevo en acción a la pareja número uno del mundo, y por otro, comprobar el estado físico de Coki Nieto, que se perdió el torneo inaugural en Riad por lesión. El madrileño está ya prácticamente al cien por cien y esta exhibición servirá como banco de pruebas antes de regresar al circuito.
Porque si no hay contratiempos, Coki estará listo para el próximo torneo de Premier Padel en Gijón, donde volverá a formar pareja con Jon Sanz. Ambos han decidido reencontrarse deportivamente tras sus caminos separados. En Riad, Sanz compitió junto a Javi Leal, ya que su compañero habitual, Pablo Cardona, continúa lesionado.
El regreso del tándem Nieto-Sanz añade un ingrediente más a una temporada que apenas ha empezado pero ya promete movimientos y reajustes después de los primeros partidos en Riad donde algunas parejas han mostrado muy buenas sensaciones mientras que otras necesitarán estas dos semanas para reconducir varios aspectos del juego si quieren tener aspiraciones importantes.
Rusia también quiere su parte del pastel
Mientras tanto, lejos del foco mediático de Abu Dabi, otros jugadores han optado por competir esta semana en la nueva Liga rusa RCC, que ha puesto en marcha su primer torneo en Ekaterimburgo dentro de un calendario de seis pruebas anunciadas. Allí se han dejado ver nombres como Álvaro Cepero, Javi Barahona, Javi Ruiz o Gonzalo Rubio.
Los primeros campeones del nuevo circuito ruso han sido Tito Allemandi y Aimar Goñi, que inauguraron el palmarés de una competición que busca hacerse un hueco en el calendario alternativo.
Entre exhibiciones de lujo en Oriente Medio y nuevas ligas emergentes en Europa del Este, el pádel vive un inicio de temporada repleto un síntoma de la dinámica que volverá a tener este año el pádel, con muy pocos días de descanso entre torneo y torneo.
