La número 14 del ranking de pádel se abre OnlyFans: "Quiero mostrar ese lado que no siempre se comparte"

La noticia ha sorprendido al circuito de pádel. Verónica Virseda, actual número 14 del ranking mundial, ha anunciado la apertura de una cuenta oficial en OnlyFans, una decisión con la que busca "mostrar ese lado que no siempre se comparte" de su vida profesional. La toledana, una de las jugadoras más regulares de la temporada, compite este año junto a Marina Guinart en el circuito Premier Padel.

Virseda comunicó la noticia a través de sus redes sociales, explicando que el contenido estará centrado en su faceta deportiva: entrenamientos, viajes, rutinas y experiencias durante los torneos. "Detrás de cada partido hay mucho más de lo que se ve. En mi nuevo canal quiero mostraros lo que ocurre fuera de la pista, con transparencia y sin filtros", escribió en su perfil oficial.

Aunque OnlyFans es una plataforma asociada a contenido para adultos, Virseda ha aclarado que su presencia responde a un proyecto de comunicación profesional, no personal.

De hecho, el logotipo de la plataforma aparecerá en su equipación durante los torneos, tras sellar un acuerdo de patrocinio que se suma a los que ya mantiene con Joma y Ríos Renovables.

Con esta iniciativa, la manchega sigue la estela de otros deportistas que han utilizado la plataforma británica como una vía para conectar directamente con sus seguidores. En el pádel femenino, Victoria Iglesias y Jessica Castelló ya habían dado el paso, mientras que en el circuito masculino Jon Sanz fue pionero al abrir su propio canal hace más de un año.

En lo estrictamente deportivo, Vero y Marina mantienen el objetivo de clasificarse para el Tour Finals, donde competirán las 16 mejores parejas del año. Su regularidad y progresión las sitúan entre las duplas más sólidas del tramo final de temporada, con actuaciones destacadas en Premier Padel Roma y París.