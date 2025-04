Nuevo zarandeo al circuito Premier Padel con un divorcio inesperado

El séptimo torneo de la temporada, el Brussels P2, no solo ha dejado emociones sobre la pista. También ha servido de catalizador para una nueva oleada de movimientos en el circuito masculino de Premier Padel. Las piezas empiezan a recolocarse y, el baile que no llegó a producirse en el primer intercambio entre Tello-Di Nenno y Garrido-Libaak parece que podría ganar protagonismo una vez finalizado el torneo de Bélgica.

Nadie lo esperaba, pero Fran Guerrero y Jairo Bautista no seguirán juntos tras caer en octavos de final en Bruselas y esta separación, que anunciaron ellos mimos por sorpresa, fue el gran detonante de algunos movimientos más que interesantes en el mercado padelístico.

Fue el propio Bautista quien lo confirmó en sus redes sociales con un mensaje cargado de agradecimiento hacia su compañero, dejando claro que la decisión ha sido tomada desde el respeto y la experiencia compartida.

Apenas digerida la noticia, los rumores sobre el futuro de ambos jugadores no se hicieron esperar. Y no tardaron en aparecer las primeras certezas. Según avanzó la cuenta ‘Pádel y Cervecitas’, Jairo Bautista ha elegido al valenciano Edu Alonso. Ambos estrenarán su proyecto en el P2 de Asunción, previsto para la semana del 19 al 25 de mayo.

Guerrero/Leal, una dupla peligrosa

Pero las novedades no acaban ahí. Fran Guerrero, por su parte, se embarcará en una nueva etapa junto a Javi Leal, otro de los jugadores con talento de sobra para sorprender en cada torneo. Esta unión suma tensión al ecosistema de las duplas, donde una decisión lleva inevitablemente a otra, como un dominó que está a punto de caer.

En esta ecuación, hay nombres que aún no tienen destino asegurado. El joven Álex Arroyo queda libre tras la marcha de Alonso, y también lo hace Sanyo Gutiérrez, uno de los grandes del circuito, cuya próxima pareja sigue siendo una incógnita. Ambos podrían formar parte de nuevas combinaciones que alteren el mapa competitivo en los próximos días.

Todo se sabrá pronto. La inscripción para el P2 de Paraguay cierra este viernes 2 de mayo a las 17:00 (hora española), momento en que se conocerá con exactitud qué parejas se mantienen, cuáles nacen y si hay alguna sorpresa más por desvelar. El circuito está en plena ebullición y el baile, ahora sí, podría ser de los grandes.

Mientras tanto, la dupla Ruiz-Sánchez y la pareja Chozas-Campagnolo se perfilan como nuevas sociedades aunque los jugadores todavía no lo han confirmado. Chozas reconocía hace unos días que no tiene compañero y que está pasando por momentos difíciles tras jugar con Facu Domínguez en Bruselas de manera circunstancial.

¿Seguirán Martita Ortega y Sofi Araújo?

En el cuadro femenino habrá que ver si el proyecto que arrancaron en 2025 Martita Ortega y Sofi Araújo se mantiene en adelante después de vivir tres torneos aciagos con eliminación en octavos de final en Santiago, en cuartos de final en Qatar y de nuevo en el debut en Bruselas. Una circunstancia que podría hacer tambalear esta pareja.