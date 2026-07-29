Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GoretzkaKroupiOyarzabal estudiosFermín LópezHezonjaTopuriaLamine YamalRodri MadridIgnasi TaltavullMercado de fichajesBarcelona pretemporadaLuis de la FuenteCucurellaMoneda EspañaAbogadaJuanma LorentePuebloPS Plus agostoOutdoor
instagramlinkedin

Otro batacazo de Jon Sanz y Coki Nieto en Pretoria

La pareja española se vio sorprendida por los jóvenes Enri Goenaga y Manu Castaño y se despiden en su debut en el que es otro fracaso de los de Maxi Grabiel

La desesperación de Coki Nieto tras caer eliminado de Pretoria

La desesperación de Coki Nieto tras caer eliminado de Pretoria / Mariano Castro / PREMIER PADEL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Angie F.G.

Problemas y muchos para Coki Nieto y Jon Sanz que no encuentran salida a su pádel y en el P1 de Pretoria tocaron fondo. Si en el P1 de Málaga se quedaron en octavos de final, en Sudáfrica la cosa fue a peor y esta vez Manu Castaño y Enri Goenaga se vengaron de la derrota malagueña y certificaron su pase a octavos de final ahondando la crisis de sus rivales tras el 7-6 (3), 6-7 (4) y 6-4.

Coki y Jon llevan una mala racha y les vendrá bien el parón del verano para poder resetearse y pensar en la segunda mitad de la temporada y en cuáles son los problemas que acechan a la dupla para buscar soluciones y reencontrarse con ese pádel que les llevó a ser campeones del Masters de Barcelona en 2024.

Un premio inesperado

De perder en la qualy a colarse en octavos de final, esta es la curiosa situación que han vivido la pareja italiana formada por Alvaro Montiel y Flavio Abbate quienes partían como pareja número uno en la fase previa pero se vieron sorprendidos por Ayats y Sánchez y se quedaron fuera del cuadro.

El martes, Franco Stupaczuk y Mike Yanguas anunciaban que no estarían en Pretoria por la lesión del argentino, con lo que Abbate y Montiel se vieron beneficiados por una Looky Looser que les pmetía en dieciseisavos. Allí se enfrentaron a otra pareja procedente de la qualy, Marc Quílez y Fede Moriño, a los que este miércoles ganaron por 6-3 y 6-4. Un premio inesperado con el que este jueves buscarán los cuartos de final ante Juanlu Esbrí y Sanyo Gutiérrez.

El resto de favoritos pasaron ronda, como viendo siendo habitual, unos con más dificultades que otros y los resultados han deribado en unos octavos de final donde saltarán chispas. Juan Lebrón y Leo Augsburger superaron a Pablo Lijó y Xisco Gil en un partido impecable de la dupla hispano-argentina. En octavos esperan Iñigo Jofre y Jairo Bautista quienes tuvieron un duro partido ante Maxi Sánchez y Dani Santigosa.

Javi Leal y Fran Guerrero necesitaron tres mangas para eliminar a Pol Hernández y Guille Collado y tendrán enfrente a Tolito Aguirre y Pablo García con la curiosidad de que el argentino está jugando en el revés en Pretoria tras cambiar de pareja.

Martín di Nenno y Paquito Navarro siguen en su prime y solventaron por la vía rápida su debut ante Diestro/Sintes y se medirán a Javi García y Alex Ruiz, que debutan como pareja en Pretoria y lo hicieron con buenas sensaciones. No lo tuvieron nada fácil Momo González y Lucas Campagnolo para certificar el pase a octavos ante Santi Pineda y Javi Ruiz pero tras tres sets lo lograban y buscarán los cuartos ante Juan Tello y Maxi Arce.

Fede Cingotto y Ale Galán, cuyo partido ante Juani Rubini y Maxi Sánchez no pasará a la historia, también estarán en octavos donde se medirán a Javi Garrido y Lucas Bergamini. Mientras que los número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia dieron cuenta de Gonza Alfonso y Tino Libaak y buscarán los cuartos ante Edu Alfonso y Aimar Goñi.

Noticias relacionadas

A la espera de las favoritas

En cuanto al cuadro femenino, tan solo se jugadorn cuatro partidos donde destaca el triunfo de Tamara Icardo y Claudia Jensen frente a Bea Caldera y Carmen Goenaga por 7-5 y 6-2. No será hasta este jueves cuando entren en acción el resto de favoritas donde Gemma Triay y Delfi Brea se medirán a Nuria Rodríguez y Giulia dal Pozzo mientras que Bea González y Paula Josemaría debutarán ante Marta Talaván y Jessica Castelló.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL