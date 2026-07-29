Otro batacazo de Jon Sanz y Coki Nieto en Pretoria

Problemas y muchos para Coki Nieto y Jon Sanz que no encuentran salida a su pádel y en el P1 de Pretoria tocaron fondo. Si en el P1 de Málaga se quedaron en octavos de final, en Sudáfrica la cosa fue a peor y esta vez Manu Castaño y Enri Goenaga se vengaron de la derrota malagueña y certificaron su pase a octavos de final ahondando la crisis de sus rivales tras el 7-6 (3), 6-7 (4) y 6-4.

Coki y Jon llevan una mala racha y les vendrá bien el parón del verano para poder resetearse y pensar en la segunda mitad de la temporada y en cuáles son los problemas que acechan a la dupla para buscar soluciones y reencontrarse con ese pádel que les llevó a ser campeones del Masters de Barcelona en 2024.

Un premio inesperado

De perder en la qualy a colarse en octavos de final, esta es la curiosa situación que han vivido la pareja italiana formada por Alvaro Montiel y Flavio Abbate quienes partían como pareja número uno en la fase previa pero se vieron sorprendidos por Ayats y Sánchez y se quedaron fuera del cuadro.

El martes, Franco Stupaczuk y Mike Yanguas anunciaban que no estarían en Pretoria por la lesión del argentino, con lo que Abbate y Montiel se vieron beneficiados por una Looky Looser que les pmetía en dieciseisavos. Allí se enfrentaron a otra pareja procedente de la qualy, Marc Quílez y Fede Moriño, a los que este miércoles ganaron por 6-3 y 6-4. Un premio inesperado con el que este jueves buscarán los cuartos de final ante Juanlu Esbrí y Sanyo Gutiérrez.

El resto de favoritos pasaron ronda, como viendo siendo habitual, unos con más dificultades que otros y los resultados han deribado en unos octavos de final donde saltarán chispas. Juan Lebrón y Leo Augsburger superaron a Pablo Lijó y Xisco Gil en un partido impecable de la dupla hispano-argentina. En octavos esperan Iñigo Jofre y Jairo Bautista quienes tuvieron un duro partido ante Maxi Sánchez y Dani Santigosa.

Javi Leal y Fran Guerrero necesitaron tres mangas para eliminar a Pol Hernández y Guille Collado y tendrán enfrente a Tolito Aguirre y Pablo García con la curiosidad de que el argentino está jugando en el revés en Pretoria tras cambiar de pareja.

Martín di Nenno y Paquito Navarro siguen en su prime y solventaron por la vía rápida su debut ante Diestro/Sintes y se medirán a Javi García y Alex Ruiz, que debutan como pareja en Pretoria y lo hicieron con buenas sensaciones. No lo tuvieron nada fácil Momo González y Lucas Campagnolo para certificar el pase a octavos ante Santi Pineda y Javi Ruiz pero tras tres sets lo lograban y buscarán los cuartos ante Juan Tello y Maxi Arce.

Fede Cingotto y Ale Galán, cuyo partido ante Juani Rubini y Maxi Sánchez no pasará a la historia, también estarán en octavos donde se medirán a Javi Garrido y Lucas Bergamini. Mientras que los número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia dieron cuenta de Gonza Alfonso y Tino Libaak y buscarán los cuartos ante Edu Alfonso y Aimar Goñi.

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A la espera de las favoritas

En cuanto al cuadro femenino, tan solo se jugadorn cuatro partidos donde destaca el triunfo de Tamara Icardo y Claudia Jensen frente a Bea Caldera y Carmen Goenaga por 7-5 y 6-2. No será hasta este jueves cuando entren en acción el resto de favoritas donde Gemma Triay y Delfi Brea se medirán a Nuria Rodríguez y Giulia dal Pozzo mientras que Bea González y Paula Josemaría debutarán ante Marta Talaván y Jessica Castelló.