Nuevo tropiezo de Mike Yanguas y Coki Nieto y las Finals, definidas

Si en el cuadro femenino llegó en Acapulco una auténtica revolución con las eliminaciones de las parejas dos, cuatro, cinco y siete, el masculino no estuvo exento de sorpresas y fueron de nuevo Coki Nieto y Mike Yanguas quienes cayeron antes de lo previsto como ya les ocurriera en Dubai, protagonizando un final de año algo irregular.

Los pupilos de Maxi Grabiel no fueron capaces de encontrar las buenas sensaciones necesarias en Acapulco para vencer a Javi García y Javi Barahona quienes firmaron la gran sorpresa del día al eliminar a la pareja número 3 por 5-7, 6-4, 6-2. Los Javis regresan así a los cuartos de final del Mexico Major, igual que hicieron el año pasado, confirmando que Acapulco es territorio propicio para ellos.

Este viernes se medirán a una de las grandes atracciones en Acapulco, la nueva pareja que frorman Juan Lebrón y Leo Augsburger que, además, fueron protagonistas de uno de los duelos más frenéticos de la jornada, con la cancha Mifel abarrotada viviendo cada punto como una final. La pareja cinco necesitó tres sets para imponerse a Garrido/Campagnolo por 4-6, 6-5 y 7-6 (3).

Sanyo Gutiérrez y Gonzalo Alfonso también estarán en cuartos tras superar a Libaak–Bautista en uno de los partidos más intensos del día. En esa misma ronda les esperan Galán y Chingotto, que avanzaron por la vía rápida frente a Tello y Alonso, triunfo que además dejó sin opciones a estos últimos en la carrera por las Tour Finals. Completan la nómina de cuartofinalistas Coello y Tapia, Stupaczuk y Di Nenno y Sanz y Navarro, tres parejas que también sellaron su billete y prometen darle aún más color a una jornada de viernes que se presenta de altísimo voltaje.

Los 16 jugadores de las Finals, definidos

Con el cierre de los octavos de final en Acapulco, quedó sellada también la clasificación para las Barcelona Finals ya que ninguno de los aspirantes a las últimas plazas lograron superar esta eliminatoria, algo que era imprescindibla para escalar a posiciones de la 1 a la 16. De esta manera, los 16 jugadores que estarán en Barcelona serán: Arturo Coello (16.300 puntos), Agustín Tapia (16.300), Fede Chingotto (15.220), Ale Galán (15.220), Franco Stupaczuk (6.945), Juan Lebrón (6.855), Coki Nieto (5.872), Mike Yanguas (5.872), Paquito Navarro (5.040), Lucas Bergamini (4.280), Martín di Nenno (4.200), Leo Augsburger (4.165), Jon Sanz (4.050), Fran Guerrero (3.870), Momo González (3.810) y Javi Leal (3.395).

El número uno sigue en lucha

Sí se mantiene la batalla por el número uno ya que tanto Coello y Tapia como Chingalán dependen de sí mismos para conseguirlo. Los Goldenboys tienen una ventaja de 1.080 puntos respecto a los número dos, con 3.500 puntos todavía en juego: los 2.000 de Acapulco y los 1.500 de las Finals de Barcelona. A Fede y Ale solo les vale ganar ambos torneos para aspirar a la cima o que una catástrofe de Coello/Tapia tanto en México como en la capital catalana.