Nuevo terremoto en el cuadro femenino: se separan las Alejandras y se agita el mercado antes de Málaga

El cuadro femenino vuelve a sacudirse. El último baile de parejas ya está en marcha y tiene un epicentro muy claro: la separación de las dos Alejandras. Alejandra Alonso y Alejandra Salazar ponen punto final a su etapa juntas y abren un nuevo escenario en plena temporada, a las puertas del P1 de Málaga, donde ya aparecen inscritas varias de las nuevas duplas. La retirada anunciada de Salazar al final de este 2026 añade todavía más simbolismo a un movimiento que vuelve a reordenar la zona media-alta del ranking femenino.

La gran novedad es que Alejandra Alonso unirá su camino al de Marina Guinart, en una alianza que, salvo giro inesperado en los próximos días, nacerá con vitola de pareja número 7 del circuito. Una posición muy competitiva y, sobre todo, una apuesta con lógica deportiva: Alonso suma talento, descaro y capacidad para competir de tú a tú con cualquiera; Guinart llega además en uno de los mejores momentos de su carrera. La única posibilidad de que ese puesto en el ranking de parejas cambie pasa por un movimiento de última hora de Alejandra Salazar junto a una jugadora top, algo que a estas alturas de la temporada parece poco probable.

El problema —o la gran sorpresa— es que esta nueva unión rompe otra pareja, Marina Guinart y Vero Virseda, una dupla que había encontrado regularidad, buenos resultados y una sensación creciente de solidez competitiva. Sin embargo, el tablero se ha vuelto a mover y Virseda ya tiene también nuevo destino: jugará con Jimena Velasco, otra de las parejas que ya figura inscrita para el P1 de Málaga. El cambio dibuja una apuesta distinta para la madrileña, que pasa de una compañera consolidada en la zona noble como Guinart a una jugadora en pleno crecimiento como Velasco, en busca de un nuevo impulso en la segunda mitad del curso.

Salazar, ¿sin pareja?

En medio de este rompecabezas aparece la figura de Alejandra Salazar, que afronta su última temporada como profesional con el futuro inmediato todavía por resolver. La madrileña, leyenda del pádel y una de las jugadoras más importantes de la historia, no figura por ahora inscrita en Málaga. Algunos rumores apuntan a la madrileña como pareja de Aranzazu Osoro, pero serían dos drives con lo que la argentina debería pasarse al revés, algo complicado.

Así está de momento la inscripicón del torneo de Málaga / FIP

De hecho, ese es ahora uno de los focos principales del mercado femenino. Porque, con Alonso-Guinart y Virseda-Velasco ya apuntadas en la lista del P1 andaluz, quedan todavía flecos importantes por resolver. Entre las primeras duplas, solo falta por inscribirse Tamara Icardo y Claudia Jensen, otra pareja llamada a ocupar un lugar relevante en la pelea por los puestos altos. Y junto a esa incógnita permanece la de Salazar, que vive de nuevo una circunstancia inesperada como cuando Martina Calvo decidió dejar de ser su revés a finales del año pasado.

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Así, el cuadro femenino vuelve a entrar en ebullición. Se rompe la pareja de las Alejandras, se deshace también una dupla que venía ofreciendo un rendimiento notable como la de Guinart y Virseda, y se abre una nueva cadena de movimientos que puede alterar de nuevo la 'paz' en el circuito femenino.