Nuevo palo para Ari y Andrea, que no acaban de carburar

Ari Sánchez lo decía en Miami. En un paso por bancos aseguraba que parecía que "semis es check, es como que hemos hecho ya el torneo, pues no, hay que ir a por más". A lo que Angel González, su entrenador, aseguraba: "Parece que no queráis ganar". Sin duda el talento lo tienen, Tanto Ari Sánchez como Andrea Ustero lo han demostrado de sobras, de eso no hay duda, pero en pista todo apunta a que sufren un problema más de mentalidad, de confianza, y tendrán que buscar soluciones si no quieren descolgarse de sus aspiraciones a todo.

Si en Riad se llevaban el título dando la sorpresa, en Gijón llegaban a la final y tanto en Miami como NewGiza caían en semis, en Bruselas no pasaron de cuartos. Esta pareja claramente va de más a menos y la tendencia empieza a ser preocupante. Este viernes en la Gare Maritime de Tour & Taxis de la capital belga, la pareja catalana fue irreconocible en el 20x10. Errores no forzados, imprecisiones, falta de entendimiento... desde luego que también hicieron cosas bien, pero se las ve desconectadas, sin esa garra ganadora que deberían mostrar en pista.

De todo ello sacaron petróleo unas rivales que precisamente están demostrando todo lo contrario. Tamara Icardo y Claudia Jensen están yendo de menos a más y, pese a que en Miami y NewGiza cayeron en cuartos, la realidad es que se las ve con buenas sensaciones, alegres y disfrutando en la pista. Ganaron por 6-4 y 6-2 a Ari y Andrea en un partido que, como decimos, dominaron prácticamente al completo.

La valenciana y la argentina se medirán en semifinales a las número uno Gemma Triay y Delfi Brea quienes en su primer enfrentamiento ante Alejandra Salazar y Alejandra Alonso tampoco dieron su brazo a torcer y no faltarán a la cita del sábado tras ganar por 6-3 y 6-1. La pareja hispano-argentina lleva sin faltar a su cita en una final desde octubre de 2025, es decir, nada menos que nueve torneos sin perder antes de la final. Este sábado en Bruselas buscarán seguir con esta impresionante estadística buscando la victoria ante Icardo y Jensen.

Paula Josemaría y Bea González también han experimentado un crecimiento notable y en Bruselas siguen con esa dinámica de absoluto dominio en la pista y, en cuanto se tuercen las cosas, saben sacar adelante los problemas con paciencia y máxima concentración siguiendo el guion establecido. En cuartos dieron cuenta de Marta Ortega y Martina Calvo quienes en el segundo set dejaron escapar la oportunidad de mantenerse en el partido tomando ventaja en el marcador, pero Paula y Bea no perdonaron, remontaron y ganaron por 6-2 y 6-4.

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Sofi Araújo y Claudia Fernández serán las rivales de la pareja dos en semifinales después de acabar con las ilusiones de Jessica Castelló y Lorena Rufo, a las que se impusieron por 6-2 y 7-5.