¡Nuevo baile de parejas!: Lucía Sainz y Raquel Eugenio rompen su binomio

El cuadro femenino de Premier Padel se prepara para una nueva sacudida. Lucía Sainz anunció a través de sus redes sociales que el P1 de Miami será su último torneo junto a Raquel Eugenio, poniendo fin a un proyecto que apenas ha alcanzado los seis meses de vida.

La unión entre Sainz y Eugenio arrancó en octubre de 2025, con su debut en el P2 de Newgiza (Egipto). Una apuesta que buscaba estabilidad en una zona media-alta del ranking, pero que no ha terminado de consolidarse en el circuito.

En este tiempo, la pareja ha alternado resultados sin lograr dar el salto competitivo esperado frente a las duplas dominantes, en un contexto cada vez más exigente en el pádel femenino. Su mejor resultado fueron los cuartos de final en el Major de Acapulco un mes después de unir fuerzas, lo que auguraba un recorrido exitoso que no ha llegado.

El mensaje inesperado

Tras proclamarse campeonas en Parma, Sainz lanzó un mensaje en redes que confirmaba el giro: “Otro título más al equipo… aunque esta vez acompañado de decisiones inesperadas. Toca adaptarse rápido. Esta semana en Miami Raquel y yo jugaremos nuestro último torneo como pareja. Vamos a competirlo como se merece". Un anuncio que no solo certifica la ruptura, sino que abre la puerta a nuevos movimientos en un circuito en constante reconfiguración.

Lo raro es que después de ganar un título, aunque sea menor, la pareja española tome la decisión de separarse. Todo apunta a que el motivo ha sido una llamada a Raquel Eugenio, una joven promesa de tan solo 17 años, con un físico impresionante y con un futuro alentador que se une a esta nueva camada de jugadoras jovencísimas que están derribando muros en el pádel femenino como Andrea Ustero, Martina Calvo o Claudia Fernández por poner unos ejemplos.

Efecto dominó en el cuadro femenino

La separación de Sainz y Eugenio apunta a ser solo una ficha de un nuevo efecto dominó en el circuito femenino. Sin duda no será de órdago como el que se desencadenó con la ruptura de Ari Sánchez y Paula Josemaría tras finalizar la temporada pasada, pero son varias jugadoras buscando nuevas alianzas en la zona media por lo que el P1 de Miami podría marcar el inicio de una nueva etapa en el circuito femenino.

SPORT ha podido saber que Patty Llaguno -quien formaba pareja con Lucía Sainz antes de esta unirse a Raquel Eugenio- y Martina Fassio, tampoco seguirían juntas después de que los resultados están siendo inesperados con las eliminaciones en primera ronda en Gijón y Cancún. La argentina y la joven canaria podrían formar nueva pareja de confirmarse la ruptura entre Patty y Martina. ¿Habrá llamado Fassio a Raquel Egenio, con quien mantiene una gran amistad, para jugar juntas? En pocos días se sabrá cuando empiece a hacerse oficial el baile de parejas.

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Lo que está claro es que el mercado vuelve a activarse. Y, como es habitual en el pádel, cada movimiento puede desencadenar muchos más. No es fácil encontrar nueva pareja a estas alturas de la temporada, donde muchos proyectos están apenas arrancando pero los malos resultados derivan inmediatamente, a día de hoy, con rupturas precipitadas. Hay que encajar de nuevo el puzzle.