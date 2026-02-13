Nuevo año, misma final de siempre: Galán y Chingotto retan a Coello y Tapia... otra vez

El Riyadh Premier Padel P1 tendrá la final soñada. Alejandro Galán y Fede Chingotto volverán a enfrentarse a Arturo Coello y Agustín Tapia en un nuevo capítulo del duelo entre las dos mejores parejas del mundo, números dos contra números uno, respectivamente.

En esta ocasión, sin embargo, las sensaciones previas parecen favorecer a la dupla hispano-argentina. Galán y Chingotto firmaron una semifinal prácticamente perfecta al imponerse con contundencia a Paquito Navarro y Fran Guerrero por 6-1 y 6-2. Desde el primer juego marcaron el ritmo del partido, dominando en la red y reduciendo al mínimo los errores no forzados, en una actuación que confirmó su gran momento de forma.

Paquito Navarro y Fran Guerrero se vieron superados en todo momento por Chingalan, pero se van de Riad con los deberes hechos y con un notable alto de cara a afrontar la temporada que acaba de comenzar.

El sufrimiento de los número uno

Muy distinto fue el camino de los líderes del ranking hacia la final. Coello y Tapia tuvieron que superar varios encuentros exigentes durante la semana y en semifinales protagonizaron uno de los partidos del torneo ante Leo Augsburger y Juan Lebrón. El choque se resolvió tras más de dos horas de batalla y tres sets muy igualados: 7-6 (6), 6-7 (4) y 6-4.

La pareja número uno volvió a demostrar su fortaleza mental en los momentos decisivos, sobreviviendo a un duelo de máxima exigencia física y emocional para mantener intactas sus opciones de conquistar el primer título de la temporada. Los errores no forzados penalizaron demasiado a la nueva dupla que, sin embargo, dio la cara en todo momento ante los número uno, a los que lograron poner en serios aprietos.

La final de Riad enfrentará, una vez más, dos estilos y dos sociedades que ya definen la rivalidad principal del circuito. Galán y Chingotto llegan con confianza y frescura tras una semifinal rápida; Coello y Tapia, con el desgaste acumulado pero con la autoridad que les otorga su condición de números uno. Un escenario perfecto para abrir el año con un duelo de referencia en el pádel mundial.