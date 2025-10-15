Nueva York se viste de pádel con las finales de la Pro Padel League

Tras una fase regular intensa, llega el momento culminante: las Finales de la Pro Padel League (PPL) se disputarán del 16 al 19 de octubre de 2025 en el emblemático Hammerstein Ballroom de Nueva York donde estarán muchos de los jugadores Top del pádel mundial para disputar la llamada City's Cup Finals.

Este torneo definirá al campeón de la temporada y servirá como escenario para ver a parejas que no han jugado juntas antes, pero que se unen para este evento, lo que añade un aliciente extra de incertidumbre y espectáculo y por qué no, ver a posibles futuros binomios en las competiciones oficiales.

Clasificaciones y emparejamientos

En la fase regular, el Flowrida GOATS encabezó la tabla general con 94 puntos, seguido muy de cerca por San Diego Stingrays con 90 puntos. Las otras franquicias que entran en la pelea en las Finals incluyen New York Atlantics, Las Vegas Smash, Miami Padel Club, Arkansas Matrix, Cancún Waves y Houston Volts.

En categoría masculina, los cruces iniciales serán:

Miami Padel Club vs Arkansas Matrix (16 de octubre, no antes de las 19.00 hora local)

vs (16 de octubre, no antes de las 19.00 hora local) San Diego Stingrays vs Houston Volts (16 de octubre, a continuación)

vs (16 de octubre, a continuación) Flowrida GOATS vs Cancún Waves (17 de octubre, no antes de las 19.00 hora local)

vs (17 de octubre, no antes de las 19.00 hora local) New York Atlantics vs Las Vegas Smash (17 de octubre, a continuación)

En categoría femenina, los cruces iniciales serán:

Flowrida GOATS vs Miami Padel Club (16 de octubre, a las 16.00 hora local)

vs (16 de octubre, a las 16.00 hora local) San Diego Stingrays vs Cancún Waves (16 de octubre, a continuación)

vs (16 de octubre, a continuación) Houston Volts vs New York Atlantics . (17 de octubre, a las 16.00 hora local)

vs . (17 de octubre, a las 16.00 hora local) Arkansas Matrix frente a Las Vegas Smash. (17 de octubre, a continuación)

El sábado 18 de octubre se medirán en semifinales los ganadores de cada partido tanto en categoría femenina como masculina a partir de las 16.00 hora local, mientras que el domingo 19 de octubre se disputarán el tercer y cuarto puesto en ambas categorías a partir de las 12.00 hora local y las finales tendrán lugar no antes de las 15.00 hora local disputándose primero la femenina y posteriormente la masculina.

Parejas nuevas que solo jugarán juntas en esta final

Una de las particularidades más llamativas de estas Finales es el hecho de que algunas parejas que no han competido regularmente juntas durante el circuito formarán dúos exclusivamente para este torneo. Esta fórmula crea un añadido de intriga: ¿funcionarán bien de entrada estas parejas? ¿qué sinergias se descubrirán en la pista bajo presión?

Concretamente los enfrentamientos que se verán en cuartos de final serán los siguientes:

Jueves 16 de octubre:

Gemma Triay/Delfi Brea (Flowrida GOATS) vs Sandra Bellver/Virginia Riera (Miami Padel Club)

(Flowrida GOATS) vs (Miami Padel Club) Vero Virseda/Claudia Jensen (San Diego Stingrays) vs Marta Borrero/Sofía Sainz (Cancún Waves)

(San Diego Stingrays) vs (Cancún Waves) Agustín Tapia/Fede Cingotto (Miami Padel Club) vs Álex Arroyo/Iñigo Jofre (Arkansas Matrix)

(Miami Padel Club) vs (Arkansas Matrix) Lucas Bergamini/Jairo Bautista (San Diego Stingrays) vs José Aliaga/Alberto García (Houston Volts)

Viernes 17 de octubre:

Marta Caparrós/Marta Barrera (Houston Volts) vs Andrea Ustero/Ari Sánchez (New York Atlantics)

(Houston Volts) vs (New York Atlantics) Patty Llaguno/Araceli Martínez (Arkansas Matrix) vs Marta Ortega/Sofi Araújo (Las Vegas Smash)

(Arkansas Matrix) vs (Las Vegas Smash) Juani Rubini/Leo Augsburger (Flowrida GOATS) vs Maxi Arce/Franco dal Bianco (Cancún Waves)

(Flowrida GOATS) vs (Cancún Waves) Jon Sanz/Lucas Campagnolo (New York Atlantics) vs Gonza Alfonso/Xisco Gil (Las Vegas Smash)

Será pues una buena oportunidad de ver pádel de exhibición en un formato diferente, con parejas inéditas y donde siempre se forma una gran sintonía entre los miembros de cada equipo, algo que a los jugadores les encanta ya que es de las pocas ocasiones que juegan competición más en formato de equipo que de pareja.