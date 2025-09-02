La nueva saga Vertex 05 revoluciona el pádel con Tello, Cardona y Delfi Brea como embajadores

La familia Vertex da un salto de calidad con el lanzamiento de tres modelos que prometen marcar un antes y un después en el pádel profesional y amateur. Bullpadel presenta la Vertex 05, la Vertex 05 Geo y la Vertex 05 Woman, una trilogía que combina innovación tecnológica, diseño y la colaboración de tres referentes del circuito: Juan Tello, Pablo Cardona y Delfi Brea.

Vertex 05 de Juan Tello

La Vertex 05 de Juan Tello llega como la evolución más completa de la pala más vendida del mercado. Con un diseño en forma de diamante, corazón reforzado y el innovador sistema Curv:Aktiv, se adapta a todas las fases del juego. Potencia, control y estabilidad se combinan en una herramienta que encarna el concepto de Total Play, capaz de responder con eficacia tanto en defensa como en ataque.

Tello con su nueva pala Bullpadel / Bullpadel

Vertex 05 Geo de Pablo Cardona

Por su parte, la Vertex 05 Geo representa la versión más radical y ofensiva de la saga. Inspirada en el juego extremo de Pablo Cardona, la pala introduce un formato geométrico con una superficie de golpeo ampliada que ofrece mayor sweet spot y un balance más agresivo. Su tecnología Geometric Shape la convierte en la opción ideal para quienes buscan llevar sus ataques al máximo nivel, sin renunciar al control y la estabilidad que caracterizan a la línea Vertex.

Cardona con su nueva pala Bullpadel / Bullpadel

Vertex 05 Woman de Delfi Brea

La Vertex 05 Woman, diseñada junto a Delfi Brea, apuesta por la ligereza y la agilidad. Con apenas 350-360 gramos de peso, ofrece libertad de movimientos sin sacrificar potencia ni firmeza. Su composición de Fibrix —mezcla de fibra de vidrio y carbono— y el sistema Custom Weight permiten una experiencia versátil y adaptada a las necesidades de cada jugadora. Es la pala que encarna el lema de la argentina: jugar con fluidez, sin límites y con total confianza.

Delfi Brea con su nueva pala Bullpadel / Bullpadel

Tecnologías de última generación

Todas las versiones incorporan tecnologías de última generación como el sistema Air Power, que mejora la aerodinámica y la aceleración, o el Vibradrive, que reduce vibraciones para evitar lesiones. Además, el núcleo Multieva en capas y el rugoso Top Spin garantizan precisión y efectos marcados en cada golpe.

La Vertex 05 busca no solo evolucionar técnicamente, sino también conectar con el estilo de cada jugador. Desde la potencia equilibrada de Tello, pasando por la agresividad de Cardona, hasta la ligereza y precisión de Brea, Bullpadel propone tres caminos distintos hacia un mismo objetivo: ofrecer el control absoluto de cada punto.

La Vertex 05 W es ideal está fabricada con tecnologías Top para ofrecer el máximo rendimiento / Bullpadel

Ya disponibles

Los tres modelos llegarán a las pistas de la mano de sus embajadores en torneos oficiales, pero ya están disponibles para todos los aficionados que quieran experimentar el siguiente nivel del pádel. La nueva generación Vertex 05 reafirma a Bullpadel como líder en innovación y marca un nuevo estándar en la búsqueda del Total Play.

Con esta triple apuesta, la saga Vertex amplía su legado y demuestra por qué sigue siendo la pala de referencia en el pádel mundial: más potencia, más control y, sobre todo, más posibilidades para quienes buscan dominar el juego en cada rincón de la pista.