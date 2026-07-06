Nueva movida en Premier Padel: Libaak y Chozas rompen y desatan otro baile de parejas

El mercado de parejas de Premier Padel vuelve a vivir una auténtica revolución. Apenas unos días después de conocerse varias separaciones en el cuadro femenino, ahora es el turno de los hombres, donde el P1 de Pretoria marcará el estreno de numerosas combinaciones nuevas tras la ruptura de Tino Libaak y Álex Chozas.

La separación de los dos jóvenes argentinos era una posibilidad que llevaba días sobre la mesa y ya se ha confirmado con la publicación de la lista de inscritos para la cita sudafricana. Ambos emprenden caminos distintos después de una etapa que dejó destellos de enorme talento, aunque sin la continuidad necesaria para asentarse entre las parejas más peligrosas del circuito.

El gran beneficiado del movimiento es Gonza Alfonso. El argentino unirá fuerzas con Tino Libaak en una pareja que mezcla juventud, talento y capacidad ofensiva. Alfonso pone así punto final a su etapa junto a Javi Barahona, con quien había compartido los últimos torneos del calendario.

Precisamente Barahona será el nuevo compañero de Álex Chozas. El madrileño tendrá la oportunidad de formar una dupla muy competitiva junto al argentino, en una apuesta con margen de crecimiento y con el objetivo de consolidarse entre las parejas habituales de octavos y cuartos de final.

Cambios parta Sanyo y Alex Ruiz

Otro de los nombres propios de este nuevo baile es Álex Ruiz. El malagueño vuelve a cambiar de compañero y afrontará una nueva etapa junto a Javi García Mora, buscando recuperar la regularidad que le permita volver a pelear por las rondas decisivas después de un año marcado por los continuos cambios de pareja.

La lista de novedades no termina ahí. Juanlu Esbrí compartirá pista con el veterano Sanyo Gutiérrez, en una combinación que une la energía del joven valenciano con la experiencia del exnúmero uno del mundo. También habrá estreno para Álex Arroyo, que competirá junto a José Jiménez, mientras que Tolito Aguirre formará pareja con Pablo García en otro de los movimientos más llamativos de la inscripción.

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Con estos cambios, Pretoria abrirá un nuevo capítulo en una temporada en la que la estabilidad se ha convertido en un bien escaso. Las continuas modificaciones de parejas reflejan la enorme igualdad del circuito y la búsqueda constante de la fórmula adecuada para dar un salto competitivo. Ahora será el turno de la pista, el único lugar donde se comprobará qué nuevos proyectos nacen con vocación de continuidad y cuáles volverán a alimentar un mercado que no deja de moverse.