Nueva decepción de Coki Nieto y Jon Sanz

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Algo de ello deben estar pensando Coki Nieto y Jon Sanz quienes decidieron juntar de nuevo sus caminos para volver a las buenas sensaciones que tuvieron en 2024. Pero no está siendo así. Parece que los cuartos de final están siendo su límite, pero la crisis podría estar yendo más allá.

En Valladolid lo suyo fue un visto y no visto tras tener que retirarse por la lesión de Jon Sanz en la cadera en su debut, en Burdeos otra vez el límite de cuartos de final y en Málaga se despiden en octavos de final perdiendo ante Edu Alonso y Aimar Goñi, que dieron la campanada tras imponerse a la pareja cinco por 6-3, 3-6 y 6-3 tras un duro partido.

Un resultado para reflexionar de los pupilos de Maxi Grabiel que no acaban de carburar esta temporada. Tienen mucho trabajo por delante esta semana que queda libre antes de afrontar los P1 de Pretoria y Londres que cierran la primera mitad de la temporada antes de las vacaciones de verano.

El extraño partido de Coello y Tapia

Tampoco tuvieron un partido fácil Arturo Coello y Agustín Tapia, el próximo reto de Alonso y Goñi. El choque contra Tolito Aguirre y Álex Arroyo podría decirse que fue raro. Los número uno empezaron con un 3-0, pero perdieron cuatro juegos seguidos ante la dupla hispano-argentina. Un bajón inexplicable, o quizás sí haya algo detrás de él, que resolvieron ganando de nuevo tres juegos seguidos.

Tolito y Arroyo estaban 'on fire', lo bordaban en la pista, y en la segunda manga, tras ver como los uno les rompían el servicio, recuperaban el equilibrio en el marcador sorprendiendo en el 20x10 a Coello y Tapia. Incluso con el 4-3 en el marcador, Tolito y Arroyo salvaron hasta cinco bolas de break para seguir en el partido. A partir de ahí una marcha más de los número uno decantó el duelo (6-4 y 6-4).

Chingotto y Galán tenían un compromiso de altos vuelos en octavos de final ante Juan Tello y Maxi Arce, pero la inspiración se instaló en la Chingalaneta y resolvieron el partido en poco más de una hora por 6-2 y 6-3.

Paquito Navarro y Martín di Nenno se enfrentarán en cuartos de final a Mike Yanguas y Franco Stupaczuk en un duelo con cierto morbo al ser Paquito y Mike dos andaluces de pro. Pese a que Yanguas es malagueño, el carisma de Navarro se extiende mucho más allá de su Sevilla natal y serán muchos los aficionados con el 'corazón partío' que decía aquel.

Día de retiradas

Precisamente Yanguas y Stupa pasaron ronda después de que Javi Garrido y Lucas Bergamini optaran por la retirada por la lesión de otro andaluz, en este caso cordobés cuando el partido estaba 6-2 y 1-1 para la pareja cuatro. El Kalifa se lesionó el brazo derecho, lo que le impedía poder golpear sobre todo la volea de revés y decidió poner punto final a su participación en Málaga.

No fue la única retirada del día. Núria Rodríguez tampoco pudo acabar su partido de octavos de final junto a Giulia Dal Pozzo. La pareja de moda se retiró cuando realmente el partido estaba muy complicado para ellas ante Marta Ortega y Martina Calvo, quienes ganaban 6-2 y 5-1 en el momento de la retirada de Nuri y Giulia.

Martita y Martina durante su duelo de octavos de final en Málaga / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Bea debuta con un trabajado triunfo

La malagueña Bea González debutó en su tierra con unas sensaciones increíbles. Tener a sus fans en la grada la ayudó a sentirse mejor jugadora y siempre bien acompañada por Paula Josemaría a su lado lograban un generoso triunfo por 6-3 y x-x ante Marta Talaván y Jessica Castelló.

Menudo duelo vivieron estas cuatro jugadoras donde incluso Marta y Jess salvaron dos bolas de partido, pero Bea quería ganar, como fuera, y lo dio todo en la pista par conseguirlo. A la tercera fue la vencida. En cuartos les esperan Bea Caldera y Carmen Goenaga, que siguen gustándose a cada torneo que pasa.

También pasaron rona Gemma Triay y Delfi Brea que buscarán las semifinales ante Tamara Icardo y Claudia Jensen, una pareja que sigue de dulce en Málaga. Martita Ortega y Martina Calvo, que pasaron ronda tras la retirada de Rodríguez/Dal Pozzo, se medirá en cuartos de final a Claudia Fernández y Sofía Araújo. Curiosamente las dos parejas que se enrocarán a partir del torneo de Pretoria, dentro de dos semanas.

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Marina Guinart y Ale Alonso serán las rivales de las qualys Ariadna Cañellas y Amanda López que se deshicieron de la pareja 'Luky Looser' que sustituyó a Ari Sánchez y Andrea Ustero, ausentes por la lesión de la de Castellbisbal.