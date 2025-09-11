Noche de tormenta en Roland Garros

Cuando llega un Major todo cambia, y si es en París, más. Todo el mundo se crece en un escenario tan emblemático y cualquier pareja puede desatar la locura en la pista. Aunque el partido se juegue en una zona sin público por la lluvia. Roland Garros es Roland Garros y nadie quiere marcharse de las instalaciones donde Rafa Nadal vivió tiempos de gloria.

La prueba de ello es que en la segunda jornada del París Major de Premier Padel las sorpresas estuvieron a la orden del día. Si por la mañana fueron Jon Sanz y Momo González los que se despedían a manos de unos inspirados Denis Perino y Nacho Piotto, pareja 31 en París, por un sorprendente 6-3 y 6-1 y dejaron muchas incógnitas en la dupla española, por la noche se desató una auténtica revolución en París.

Simultaneamente jugaban por un lado en la pista central Leo Augsburger y Martín di Nenno contra Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso mientras que en la pista CNE A, en una de las zonas cubiertas del recinto debido a la lluvia y sin público, se batían por un puesto en octavos de final Paquito Navarro y Lucas Bergamini frente a Nacho Vilariño y Salva Oria.

Dos partidos que en principio tenían un pronóstico claro, pero bajo techo, con casi un 100% de humedad y prácticamente a la media noche todo cambia. La pegada deja de tener protagonismo, las condiciones marcan el juego y quien mejor se adapta se lleva el gato al agua. En el pádel actual ya nadie puede despistarse por el nivel que ofrecen todas las parejas y menos si los factores externos pueden ser clave.

Augsburger y Di Nenno llegaban como sendos campeones del Madrid P1. Se habían coronado apenas tres días antes. "Lo celebraremos estos tres días porque ya se sabe que un día puedes ganar y al siguiente irte a casa en primera ronda", explicaba Di Nenno en rueda de prensa en Madrid. Dicho y hecho. No tuvieron el debut esperado y con Leo muy maniatado por las condiciones, sin poder abusar del smash, su mejor golpe, cambió por completo el panorama.

Sanyo es el más listo de la clase y en estas condiciones se mueve como pez en el agua. A su lado, el alumno es de los aventajados y se convirtió en el gran héroe del partido llegando a todo y siendo el jugador más determinante. Gonza, contagiado de la magia de Sanyo, le dio la alegría al veterano argentino de poder lograr su segunda victoria en la Philippe Chatrier, donde nunca había tenido oportunidad de jugar en las anteriores ediciones del París Major.

Sanyo no podía contener las lágrimas después de ganar a Leo y Martín por 2-6, 6-3 y 6-4 en una remontada de fe que les lleva a octavos de final donde este jueves se medirán a Gonzalo Rubio y Javi Ruiz después de que eliminaran a Víctor y Álex Ruiz en segunda ronda.

KO de Paquito Navarro y Lucas Bergamini

A tan solo unos metros de distancia se estaba gestando otra proeza. En un igualadísimo partido, Paquito Navarro y Lucas Bergamini no encontraban la fórmula para deshacerse de Nacho Vilariño y Salva Oria, una pareja rocosa de las que saben bajar al barro que lograron sus primeros octavos de final juntos tras llevarse un disputadísimo partido decidido por detalles por 7-6 (2) y 7-6 (7).

Paquito y Bergamini no están teniendo el regreso esperado tras el parón veraniego ya que cayeron en octavos de final en Madrid y en dieciseisavos en París. El jugador sevillano, luchador nato, aseguró tras la derrota que nunca va a rendirse en un bonito post en redes sociales.

Dos derrotas inesperadas que dejó el París Major un poco desolado en una lluviosa noche donde tres de las parejas favoritas dijeron 'au revoir' antes de lo esperado.