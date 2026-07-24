El niño prodigio se hace mayor: Agustín Tapia cumple 27 años en la cima del pádel

A los 27 años, Agustín Tapia ya lo ha ganado prácticamente todo. El argentino, que este jueves celebra un nuevo cumpleaños, ha recibido desde primera hora una auténtica lluvia de felicitaciones en las redes sociales por parte de jugadores, patrocinadores, aficionados y personalidades del pádel, una muestra más del enorme cariño que despierta dentro y fuera de la pista.

Entre ellas destacan los de su entrenador Martín Canali con su "feliz cumple al mejor amigo que se puede tener", o su amigo y jugador Tino Libaak que le ha escrito: "Que disfrutes de tu día cabritaaa". También Leo Augsburger, con quien entrenó varios años, felició a Tapia: "Feliz Cumpleaños amigo, lo mejor siempre".

La felicitación de Canali / RRSS

Pero detrás del actual número uno hay una historia de sacrificio, talento y una apuesta que cambió para siempre el rumbo de su carrera. Nacido el 24 de julio de 1999 en San Fernando del Valle de Catamarca, Tapia empezó a destacar desde muy joven en Argentina hasta el punto de ser considerado uno de los mayores talentos de su generación. Su capacidad para resolver puntos imposibles y una facilidad innata para el juego le valieron el apodo de 'El Mozart de Catamarca', inventado por el comentarista y narrador español Lalo Alzueta, durante sus transmisiones del circuito

Con apenas 18 años tomó una de las decisiones más importantes de su vida: cruzar el Atlántico para instalarse en España. Barcelona se convirtió en su nuevo hogar y en el lugar donde comenzó a construir el jugador que es hoy. Bajo la tutela del entrenador Pablo Crosetti, su gran valedor que lo trajo a España teniéndolo incluso en su casa, fue puliendo un talento que ya parecía ilimitado y adaptándose a la exigencia del mejor pádel del mundo.

Crosetti junto a Tapia cuando era su entrenador / RRSS

Su crecimiento fue tan rápido que pronto empezó a compartir pista con algunas de las mayores leyendas de este deporte. Primero junto a Fernando Belasteguín y más tarde con Pablo Lima o Sanyo Gutiérrez, experiencias que aceleraron una madurez deportiva impropia de su edad y le prepararon para dar el salto definitivo.

La llegada de Arturo Coello a su vida

Ese punto de inflexión llegó en 2023 con la formación de la pareja junto a Arturo Coello. Lo que comenzó como una apuesta ilusionante acabó convirtiéndose en una de las duplas más dominantes de la historia reciente del pádel. Desde entonces, ambos han encadenado títulos, récords y el número uno del mundo, imponiendo un estilo de juego que ha marcado una nueva era en el circuito profesional.

Coello y Tapia estan haceindo historia en el pádel / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Tapia alcanza este 27º cumpleaños en un momento de plenitud. Lidera el ranking FIP junto a Coello, acumula un total de 60 títulos, 38 títulos en Premier Padel, a lo largo de su carrera y ya ha conquistado siete trofeos en la temporada 2026, unas cifras que reflejan el dominio que ambos ejercen sobre el circuito.

Lo más bonito de su historia es que apenas ha cambiado aquel chico tímido que llegó desde Catamarca con una maleta llena de ilusiones. Hoy ya un adulto, pero que tiene a toda su familia su lado en Llavaneras, donde se han instalado, sigue siendo reservado fuera de la pista, cercano con los aficionados y obsesionado con mejorar cada detalle de su juego. Quizá por eso, aunque el calendario diga que ya tiene 27 años, para muchos seguirá siendo aquel "niño prodigio" que maravilló al mundo del pádel con un talento que parecía no tener límites.

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Su magia sigue a caada toneo que disputa y por ello es una persona muy querida en el circuito. Una fiesta con los suyos puso colofón a un cumpleaños que pudo celebrar, una vez más, en la cima del pádel mundial.