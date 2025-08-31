De niña a mujer: Andrea Ustero se despide con título de su etapa de menores

Es su último paso por la categoría de menores. Andrea Ustero se despide de su etapa de niña para afrontar ya solamente el pádel absoluto. Nacida el 12 de mayo de 2007, la catalana cumplió 18 años este 2025 lo que le impedirá jugar en menores en 2026. Pero no le vendrá de nuevo a la de Castellbisbal batirse entre las jugadoras profesionales ya que este paso lo dio hace ya un par de años mostrando su absoluto talento y a día de hoy es ya una jugadora consolidada en el Top 10 del pádel mundial.

Pero quiso despedirse en el Campeonato de España de Menores que se ha disputado en Madrid esta semana y lo hizo a lo grande, llevándose el título y celebrando de la mejor manera su despedida definitiva de la etapa de niña.

Andrea ganó el título del campeonato disputado en el Club Deportivo Somontes jugando al lado de Raquel Eugenio, jugadora de 17 años que también está disputando el circuito de Premier Padel siendo la jugadora número 41 del ránking FIP actual. Ambas no han tenido excesivas dificultades en el Nacional de menores.

En cuartos de final no dejaron margen a la sorpresa ganando por un contundente 6-2 y 6-0 a la pareja conformada por S. Martínez y T. Romero. No tan fácil lo tuvieron en semifinales donde ganaron a L. Dionisio y J. Díaz por 6-2 y 7-6 viéndose obligadas a disputar un tie break en el segundo y definitivo set.

Andrea se despide de su etapa de menores / RRSS

Una emocionante final

Este domingo en la final júnior, Andrea y Raquel y se enfrentaron a Claudia Escacena y Sara Foguer en un emocionante partido que acabaron ganando la catalana y la canaria por un doble 6-4. Emocionante momento cuando ambas levantaron los brazos para celebrar el título. En ese momento había muchas más emociones en el aire además de las de ganar un Campeonato de España. Era el adiós de Ustero a una etapa donde ha crecido como jugadora y como persona y que jamás olvidará.

En el Club Deportivo Somontes se han concentrado un total de 924 parejas entre las categorías de benjamines, alevines, cadetes y júniors, es decir, de 8 a 18 años, lo que supone un nuevo récord de participación en el nacional de menores.

Tras este paso por el Campeonato de España de Menores, Andrea Ustero se centrará ya en el Comunidad de Madrid P1 que arranca este martes en el Movistar Arena y donde la catalana, junto a su pareja Sofi Araújo, no debutarán hasta el jueves al entrar directamente a la segunda ronda al ser pareja 4. La dupla hispano-portuguesa debutará contra quien gane del duelo entre Noa Cánovas y Laia Rodríguez frente a Marina Guinart y Victoria Iglesias.

No hay nada mejor que presentarse a una competición tras haber conquistado un título pese a que sea de otra categoría y al lado de otra pareja. Ustero llegará al Movistar Arena con la confianza alta y convencida de que este segundo tramo de la temporada le dará grandes satisfacciones y alegrías junto a la veterana portuguesa Sofi Araújo.