Nike enseña por primera vez sus nuevas palas de pádel

Nike ya ha enseñado al mundo sus primeras palas de pádel. Aunque la marca estadounidense todavía no las ha presentado de forma oficial, los tres nuevos modelos pudieron verse por primera vez durante un exclusivo evento organizado por el cantante Drake y su firma NOCTA, una cita en la que estuvieron presentes dos de las grandes estrellas del circuito profesional: Agustín Tapia y Juan Lebrón.

La información ha sido desvelada por el canal de YouTube El4Set, donde Pablo Herreros analiza las imágenes del evento y desgrana las principales características de unas palas que suponen el desembarco definitivo de Nike en un mercado cada vez más competitivo.

El primer modelo es la Nike Command, una pala que destaca por un doble patrón de agujereado en la parte exterior de la cara y que, según se aprecia en las imágenes, estaría fabricada con carbono 16K. Además, incorpora un corazón asimétrico y un acabado rugoso de tipo arenoso, pensado para potenciar los efectos en el golpeo.

La Command de Nike / El4Set

La segunda novedad es la Nike Attack, un modelo de líneas mucho más agresivas gracias a su forma geométrica muy pronunciada. Comparte el mismo patrón de agujereado y también apuesta por una construcción en carbono 16K, orientada a jugadores de perfil ofensivo.

La nueva Attack de Nike / RRSS

La tercera pala presentada fue la Nike Balance, la opción más equilibrada de la colección. En este caso apuesta por un formato estándar y una construcción en carbono 12K, manteniendo también el acabado rugoso arenoso en los planos para favorecer el control y los efectos.

La Balance de Nike / El4Set

Más allá del lanzamiento de las palas, la presencia de Agustín Tapia en el evento llamó especialmente la atención. El argentino fue uno de los invitados por Nike y NOCTA, un gesto que muchos interpretaron como un nuevo guiño de la marca estadounidense hacia el número uno del mundo, cuyo nombre ha aparecido en más de una ocasión vinculado a la firma norteamericana.

En los últimos meses, además, Tapia había dejado de tener 'main sponsor' en la camiseta, sin embargo, durante el Premier Padel Málaga P1 el jugador volvió a competir con un nuevo patrocinador en la parte delantera de la camiseta: Utorg, empresa de tecnología financiera especializada en criptomonedas. Un detalle que, al menos por ahora, no cambia el hecho de que el argentino mantiene su vinculación con NOX.

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Lebrón y Tapia en el acto de Drake / RRSS

Con estas tres nuevas palas, Nike da un paso más en su apuesta por el pádel. La Command, la Attack y la Balance representan el primer avance de una colección que ya ha despertado una gran expectación entre los aficionados y que, a falta de su presentación oficial y de conocer su fecha de lanzamiento, confirma la entrada definitiva del gigante estadounidense en uno de los mercados con mayor crecimiento del deporte.