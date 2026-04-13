NewGiza Premier Padel P2 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver

La temporada de Premier Padel celebra esta semana el NewGiza Premier Padel P2. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el NewGiza P2 por TV y online en España.

Hoy, lunes 13 de abril, se disputa la primera jornada del torneo donde arranca la primera ronda masculina ya que en Egipto, el torneo se celebra de lunes a sábado. En hombres defienden título Fede Chingotto y Ale Galán mientras que en mujeres las campeonas el año pasado fueron Ari Sánchez y Paula Josemaría, hoy con parejas diferentes.

Recordemos que los torneos P2 cuentan en este 2026 con un cuadro masculino de solo 32 parejas y un cuadro femenino de 24.

El torneo tiene lugar en el NewGiza Sports Club de El Cairo y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas excepto la pareja número uno Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes no se inscribieron al torneo de Egipto, como ya hicieron el año pasado.

Los P2 son los torneos que reparten 600 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y de los P1 que reparten 1.000 puntos a los ganadores.

Horarios del NewGiza Premier Pádel hoy

La jornada arranca a las 16.00 horas (CET):

PISTA KHUFU

Jiménez/García vs González/Di Nenno (6) | A las 16.00 h. (CET)

El Garhy/Aboulkassem vs Goñi/Goenaga | A continuación

PISTA KHAFRAA

Barahona/Alfonso vs Bautista/Zapata (LLi) | A las 16.00 h. (CET)

PISTA MENKAURE

Jofre/Gala vs Diestro/Sánchez Blasco | A las 16.00 h. (CET)

NEWGIZA PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el NewGiza P2:

DÓNDE VER EL NEWGIZA PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2026 y el NewGiza P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del NewGuiza Premier Padel P2 2026, además de la actuación de las parejas españolas.