Newgiza Premier Padel P2 2025: horarios de hoy, resultados y dónde ver

La temporada de Premier Padel afronta esta semana el Newguiza Premier Padel P2. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Newgiza P2 por TV y online en España.

Hoy, martes 28 de octubre se disputa la segunda jornada del Newgiza P2 donde entran en juego las principales parejas del cuadro masculino si bien este lunes ya jugaron Di Nenno/Augsburger así como Garrido/Campagnolo, ambos superando esta primera ronda sin problema.

La principal característica de este torneo es que no cuenta con la pareja número uno masculina, Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes decidieron no asistir a la competición de Egipto, ni tampoco contará con las número uno femeninas Gemma Triay/Delfina Brea por lesión de la argentina, ni con la pareja tres Bea González/Claudia Fernándes, por problemas físicos de la madrileña.

El torneo tiene lugar en el Newgiza Sport Club de la ciudad egipcia con la presencia de la mayoría de las mejores parejas tanto en categoría masculina como femenina.

Los P2 son los torneos que reparten 600 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y de los P1 que reparten 600 puntos a los ganadores.

Horarios del Newgiza Premier Pádel hoy

La jornada arranca a las 08.00 horas (CET):

Pista Khufu - CC

El Nimr/Hakim (WC) vs Godalier/Marchetti | 08:00 h (CET)

González/Guerrero vs García/Martínez | A continuación

Chingotto/Galán (1) vs Gutiérrez/Alonso | A continuación

Wakim/Hossam (WC) vs Nieto/Yanguas (3) | No antes de las 13.00 h. (CET)

Castelló/Rufo vs Martínez/Orsi | A continuación

Gala/García vs Lebrón/Stupaczuk (2) | A continuación

Sanz/Navarro (4) vs Libaak/Bautista | A continuación

Pista Khafraa - C1

Luján/Manquillo vs Collombon/Montes | 08:00 h (CET)

Metwally/Azcoitia (LL) vs Talaván/Saiz | A continuación

Piotto/Merino va Diestro/Ruiz | A continuación

Sharifova/Lobo vs Pérez/Portillo | A continuación

Capra/Goñi vs Tello/Alonso (8) | A continuación

Leal/Bergamini (6) vs Torre/Ortega | A continuación

Pista Menkaure - C2

Collado/Hernández vs Patiniotis/Moya | 08:00 h (CET)

Chamli/Navarro (Q) vs Koek/Kurz (LL) | A continuación

Valdés/Gutiérrez (Q) vs Appelgren/Rutgersson (Q) | A continuación

Ligotti/Terranova (Q) vs Ordóñez/Lucendo (Q)/ | A continuación

Arruabarrena/Bidahorria vs Cánovas/Rodríguez| A continuación

Esbrí/Ruiz vs Jofre/Arroyo | A continuación

Greens/Jerez (Q) vs González/Aliaga (Q) | A continuación

NEWGIZA PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Newgiza P2:

DÓNDE VER EL GERMANY PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2025 y el Newgiza P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Newgiza Premier Padel P2 2025, además de la actuación de las parejas españolas.