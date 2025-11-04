¿Qué necesitan Galán y Chingotto para asaltar el número uno? Todas las opciones

Tras el triunfo en el P2 de Newgiza, y con la ausencia de los número uno que no han sumado puntos, Fede Chingotto y Ale Galán han acortado distancias y el número uno se les ha puesto a tiro antes de lo esperado y seguramente en su mejor momento de la temporada donde han entendido cómo deben jugar para ganar los partidos. El sorprendente resultado de la final de Milán, donde los de Jorge Martínez ganaron a Coello y Tapia por 2-6, 6-3 y 6-0, podría ser un simple accidente de los número uno, pero pinta que es algo más que eso, y que Fede y Ale están dando con la tecla para desarbolar el sólido pádel de sus principales rivales.

A todo ello, tras los triunfos en Milán y Newgiza de Chingalán, se han ajustado tanto los números en la Race que la dupla número dos podría alcanzar la cima ya en el Mundial por Parejas que arrancó este lunes y donde este martes entran en juego ya las principales cabezas de serie en el cuadro masculino.

Galán y Chingotto van reduciendo puntos con los número uno / Premier Padel

Echando un vistazo a los números, Galán y Chingotto podrían arrebatar la cabeza de la clasificación a Coello y Tapia en unas condiciones muy concretas. Los número uno llegan al Mundial con 14.100 puntos mientras que la pareja dos suma 12.620. La diferencia de 1.480 puntos entre ambos es asequible para Chingalán en Kuwait, pero tienen que darse unas circunstancias muy concretas a la vez que difíciles que se cumplan.

Chingotto y Galán están obligados a ganar el torneo para arrebatar el número uno a unos Coello y Tapia que a la vez tendrían que caer en cuartos de final en Kuwait, algo altamente improbable, pero no imposible. De esta manera, Chingalán se pondría por delante con 14.620 puntos mientras que sus rivales solo sumarían 360 puntos y se quedarían en 14.460.

Este año, el King y el Mozart solo han cedido antes de semifinales en dos ocasiones: en el P1 de Santiago, eliminados en octavos de final por unos temibles Pablo Cardona y Leo Agusburger, que en aquellos momentos estaban a un nivel altísimo -ya no son pareja- por 7-6 y 6-4; y en el P2 de Asunción, donde cayeron en cuartos de final frente a José Diestro y Juanlu Esbrí -tampoco juegan ya juntos- por 6-3, 2-6 y 7-6.

Esbrí y Diestro eliminaron a los número uno Coello y Tapia / Angie F.G.

Analizando el cuadro de Kuwait, en octavos de final podrían encontrarse precisamente con Esbrí, ahora jugando al lado de Álex Ruiz y que están en muy buenas sensaciones. En cuartos lo más probable sería un duelo con Momo González y Fran Guerrero, otra dupla de nueva formación cuyo rendimiento es todavía una incógnita mientras siguen ensamblándose como pareja.

Por su parte Chingotto y Galán tienen un inicio complicado ante Maxi Sánchez y Xisco Gil en dieciseisavos, en octavos les esperarían los Javis, Barahona y García, mientras que en cuartos, si impera la lógica, se enfrentarían a Javi Leal y Lucas Bergamini, una complicadísima pareja de nueva formación que está complicando mucho los partidos a sus rivales. En semifinales volvería el duelo del morbo contra Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, quienes no pasan por su mejor momento y ya han anunciado su separación después de la gira en Oriente Medio, mientras que en la final, si damos por hecho que no estarían Coello y Tapia, serían por lógica Coki Nieto y Mike Yanguas sus rivales.

Pero todo esto es ciencia ficción ya que cada partido hay que jugarlo y las sorpresas están últimamente a la orden del día con parejas que vienen apretando muy fuerte desde abajo y que ya han dado más de un disgusto a los favoritos en varios torneos.

De no conseguir el número uno en el Mundial, todavía quedan muchos puntos en juego para poner en jaque la cima del pádel mundial. Tras el Mundial por parejas viene el P1 de Dubai, con 1.000 puntos en juego par los ganadores, el Major de Acapulco, donde de nuevo los campeones suman 2.000 puntos, y el colofón final con las Barcelona Finals con nada menos que 1.500 puntos. Así que el número uno bailará hasta el final.

El uno de Delfi y Gemma no peligra... en Kuwait

En cuanto al cuadro femenino, pase lo que pase en Kuwait Gemma Triay y Delfi Brea mantendrán el número uno, aunque en el caso de ganar el torneo, Ari Sánchez y Paula Josemaría podrían acortar mucho la distancia y quedarían todavía muchos puntos en juego. Actualmente las número uno cuentan con 14.160 puntos mientras que las número dos suman 11.850, una distancia insalvable con los 2.000 puntos que reparte Kuwait.