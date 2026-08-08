Navarro-Di Nenno siguen 'on fire' y completan unas semifinales de lujo en el London P1

La histórica primera edición del London Premier Padel P1 está viviendo un ambiente inmejorable en el espectacular Olympia London. Una semana a la altura del mejor pádel del mundo que tendrá el colofón perfecto con unas semifinales repletas de estrellas.

A partir de las 12:00 hora británica, el Olympia vibrará con siete de las ocho mejores parejas del cuadro: pleno en el femenino y Paquito Navarro-Martín Di Nenno (#5) acompañando al ‘top 3’ mundial masculino. Poco más se le podía pedir a la cita londinense en su estreno, que en los dos últimos días ha contado con invitados de lujo como los y las futbolistas Alexia Putellas, Riccardo Calafiori o Kepa Arrizabalaga.

MARTINA Y CLAUDIA BUSCAN REPETIR HAZAÑA

Las jóvenes Claudia Fernández y Martina Calvo (#4) siguen dando pasos de gigante en apenas su segundo torneo como dupla. Este viernes derrotaron por 6-3 y 6-4 a Icardo-Jensen para alcanzar su segunda semifinal consecutiva y volver a soñar, como ya hicieron en su debut en Pretoria la semana pasada, con una plaza en la final.

Para lograrlo deberán superar de nuevo a Bea González y Paula Josemaría (#2), que llegan con ganas de revancha tras eliminar en cuartos Castelló-Talaván por 6-2, 3-6 y 6-0.

Por la otra parte del cuadro avanzan las número 1 del mundo, Gemma Triay y Delfi Brea, que atraviesan uno de los momentos más dulces del curso. Hoy impusieron su jerarquía ante Araújo-Ortega (7-5, 4-6 y 6-1), con un tercer set impecable.

Campeonas de los dos últimos torneos, Gemma y Delfi quieren prolongar su racha en Londres. Antes deberán superar a Ariana Sánchez y Andrea Ustero (#3), que tras perderse los dos últimos campeonatos, jugarán sus séptimas semifinales consecutivas. En cuartos vencieron a Caldera-Goenaga por 7-6 y 6-4.

PAQUITO Y DI NENNO VUELVEN A LLAMAR A LA PUERTA

En el cuadro masculino, los cabezas de serie #5, Paquito Navarro y Martín Di Nenno, tuvieron que ponerse el mono de trabajo para superar a Edu Alonso y Aimar Goñi (7-5, 6-7 y 6-3).

El triunfo confirma su gran dinámica desde que volvieron a unir sus caminos: tres semifinales en los últimos cuatro torneos. Ahora buscan su primera final del curso ante nada menos que los mejores del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, que no dieron opción a Curro Cabeza y Mariano González (6-1 y 6-2). Los ‘Golden Boys’, que no disputaron la final en Pretoria, buscan la que sería su 13a final del curso.

La jornada de semifinales cerrará por todo lo alto con un nuevo duelo entre ‘Chingalán’ y Lebrón-Augsburger. ‘Ale’ y ‘Chingo’, campeones en Pretoria, están en un fantástico momento – 6-0, 6-1 ante Momo y Campagnolo -, mientras que 'El Lobo' y Augsburger demostraron una gran madurez para superar a Coki y Jon Sanz (6-3, 2-6, 6-3).