Nace la Hexagon World Series, el primer circuito oficial por equipos integrado en el calendario mundial del pádel

Hexagon Cup, la agencia global 54 y la Federación Internacional de Pádel (FIP) han anunciado la creación de la Hexagon World Series, el primer circuito oficial de pádel por equipos gobernado por el máximo organismo federativo y plenamente integrado en el calendario internacional junto al Cupra FIP Tour y Premier Padel.

La nueva competición supondrá la evolución natural de la Hexagon Cup, el torneo por equipos creado en 2024 que irrumpió con fuerza en el panorama internacional, y se estructurará como un circuito global con varios eventos al año, que se disputarán en ciudades icónicas de todo el mundo y con igualdad en los premios económicos.

El reconocimiento oficial de la Hexagon World Series se apoya en la alianza estratégica anunciada en febrero de 2025 entre Hexagon Cup, Premier Padel y la FIP, en virtud de la cual Premier Padel es también accionista y socio estratégico principal del nuevo circuito, reforzando así la cohesión del ecosistema profesional del pádel.

Una gran alianza para llevar el pádel por equipos a otra dimensión / Premier Padel

Gracias al acuerdo alcanzado, 54 invertirá y se asociará con Hexagon Cup para impulsar el proyecto hacia su siguiente fase, convirtiéndolo en el primer circuito global por equipos plenamente integrado en la pirámide federativa del pádel. La Hexagon World Series ampliará el innovador formato por equipos hacia un modelo estable de circuito, generando nuevas oportunidades comerciales y deportivas.

Este nuevo circuito complementará a Premier Padel, el circuito profesional insignia de la FIP para competiciones por parejas, elevando el pádel a un nuevo nivel dentro de una estructura comercial integrada que aspira a situarse en la cúspide del deporte de mayor crecimiento a nivel mundial. Ambos circuitos convivirán bajo la gobernanza de la FIP como referencia global para la élite.

Enrique Buenaventura, fundador de Hexagon Cup, destacó el alcance del proyecto al afirmar: "Esta alianza marca un nuevo capítulo en la historia del pádel. Junto a 54, FIP y el apoyo, así como la fantástica relación, con Premier Padel, construiremos el primer circuito global por equipos verdaderamente internacional, ampliando la visión de la Hexagon Cup y creando algo nunca visto antes en nuestro deporte".

Por su parte, el presidente de la FIP, Luigi Carraro, subrayó la importancia institucional del acuerdo: "El lanzamiento de la Hexagon World Series —bajo el paraguas y el gobierno de FIP y como parte de nuestro calendario internacional oficial— refuerza, consolida y estabiliza aún más nuestro ecosistema con las competiciones más prestigiosas del deporte", asegurando que el objetivo es garantizar el crecimiento del pádel "con profesionalidad, visibilidad global y una estructura colaborativa".

Los directivos estuvieron acompañados por los juugadores Fran Guerrero, Pablo Cardona y Manu Castaño / IPMA

La inversión de 54 ha permitido además cerrar una ronda internacional de financiación respaldada por inversores de Europa, América y Oriente Medio. Gary Davidson, director de operaciones del grupo 54, explicó: "El pádel es uno de los deportes de más rápido crecimiento a nivel global, y vemos una oportunidad increíble para ayudar a acelerar su profesionalización y su alcance internacional". Los detalles sobre el formato de competición, los equipos, el calendario y las sedes se darán a conocer a lo largo de 2026.