Nace la Hexagon Cup en Madrid

La presentación oficial se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento de Madrid en un acto en el que Sonia Cea, consejera de deportes de la comunidad, mostró el apoyo de la ciudad al evento que se celebrará del 31 de enero al 5 de febrero de 2024 en el Madrid Arena Las superestrellas españolas Paquito Navarro y Alejandra Salazar se convierten en los primeros jugadores confirmados de Hexagon Cup. La pareja se une al primer equipo confirmado de Hexagon Cup, para el que los aficionados desempeñarán un papel clave en la selección de sus restantes jugadores

El mundo del pádel ha sido testigo hoy de un nuevo y emocionante hito: la presentación oficial de Hexagon Cup. Esta nueva competición ha visto la luz en un evento celebrado hoy en el Palacio de Cibeles con el apoyo de Sonia Cea, consejera de deportes de la Comunidad de Madrid, y en el que se ha dado a conocer a las superestrellas Paquito Navarro y Alejandra Salazar como sus primeros fichajes.

Hexagon Cup, que se celebrará del 31 de enero al 4 de febrero de 2024 en el Madrid Arena, es un torneo de pádel de exhibición por equipos privados anual y de alcance global en el que se darán cita los mejores jugadores, jugadoras y 'next gen' del mundo para competir por un premio de un millón de euros. Nace bajo el lema “For the fans. For the Players. For the Game”, este innovador proyecto verá a los jugadores combinarse con nombres destacados del deporte y el espectáculo mundial para crear una nueva competición por equipos y una experiencia para los aficionados realmente emocionante.

Carlos Almazán, legendario jugador de pádel español y director de Relaciones Institucionales de Hexagon Cup declara: "El objetivo de Hexagon Cup es rendir un tributo al deporte que conocemos y que tanto nos ha dado, a la vez que lo llevamos a nuevas cotas globales. Aquí encontrarás a los mejores jugadores del mundo, el formato deportivo más inclusivo y una experiencia memorable para los aficionados.

Mezclando todo esto con una serie de leyendas del deporte y famosos propietarios de equipos, y la capacidad de toma de decisiones impulsada por los aficionados, estamos creando una nueva experiencia deportiva y de entretenimiento realmente emocionante, como ninguna otra que exista en el mundo del pádel".

Además, Carlos Almazán añade: "Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a la alcaldía de Madrid por su apoyo incondicional para que esta ciudad acoja la edición inaugural de Hexagon Cup. Esta elección pone de manifiesto la importancia de esta ciudad como capital mundial de nuestro deporte y de la innovación gracias a un torneo que nace con la ambición de convertirse en un referente en el calendario mundial, así como con el firme objetivo de convertirse en una fiesta en la que todos tengan cabida".

Paquito Navarro, (campeón del mundo, ex-número uno del mundo y con 25 títulos de World Padel Tour en su palmarés) y Alejandra Salazar (cinco veces campeona del mundo, ex-número uno del mundo y 50 títulos World Padel Tour) son los primeros jugadores confirmados del evento. Ambos, además, representarán al equipo de Hexagon Cup como jugadores franquicia. Una vez que los seis equipos hayan revelado sus parejas de jugadores franquicia en las próximas semanas, estos jugadores franquicia elegirán a sus cuatro compañeros de equipo; un hombre, una mujer y dos 'next gen'; durante el Draft de Jugadores, que tendrá lugar en noviembre.

Una característica importante y emocionante del equipo de Hexagon Cup es que serán los aficionados quienes se encarguen de la selección de jugadores de este equipo, lo que les situará en el centro de la toma de decisiones deportivas cruciales.