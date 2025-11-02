El Mundial por Parejas reúne a la élite del pádel en Kuwait

El pádel vive una nueva página en su historia. Kuwait se viste de gala para acoger la primera edición de la FIP World Cup Pairs, una cita que reunirá a las jugadoras y jugadores más destacados del planeta. En juego, nada menos que 2.000 puntos para el ranking FIP y el prestigio de inaugurar el palmarés de un torneo llamado a convertirse en referente mundial.

Durante una intensa semana de competición, 48 parejas masculinas y 40 femeninas se medirán sobre la pista kuwaití en busca de la gloria. Las finales están programadas para el domingo 9 de noviembre, en un cierre de temporada que llega tras el Premier Padel P2 de Newgiza y antes de las grandes citas que pondrán el broche al año: el P1 de Dubái, el Major de Acapulco, las CUPRA FIP Finals de Shanghái y las Premier Padel Finals de Barcelona.

Acto del sorteo de los cuadros del Mundial de Kuwait / IPMA

En el cuadro masculino, los focos apuntan al regreso de Arturo Coello y Agustín Tapia, la pareja más dominante del curso con diez títulos Premier en 2025 y los grandes ausentes en Newgiza. Los número uno debutarán ante Patiniotis/Moya o un dúo procedente de la fase previa. En la parte opuesta del cuadro, Fede Chingotto y Ale Galán, que llegan tras conquistar Milán y Newgiza, se medirán a Sánchez/Gil o Sans/Quílez en su estreno.

Parte superior del cuadro masculino / FIP

Parte inferior del cuadro masculino / FIP

También habrá espectáculo garantizado con Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, terceros cabezas de serie y que llegan a Kuwait tras anunciar su separación después de esta gira en Oriente Medio. Stupa y el Lobo debutarán frente a Lijó/Arce o Zapata/Cabeza, mientras que Coki Nieto y Mike Yanguas, cuartos, lo harán contra Torre/Cepero o Fernández Lancha/Sager. El cuadro ofrece duelos potenciales de altísimo nivel, con unas hipotéticas semifinales entre Coello–Tapia y Nieto–Yanguas que podrían ser puro fuego.

Juan Lebrón fue la mano inocente en el sorteo / IPMA

Los posibles cuartos de final masculinos prometen intensidad y grandes nombres: Coello/Tapia (1) ante González/Guerrero (7), Di Nenno/Augsburger (5) frente a Nieto/Yanguas (4), Lebrón/Stupaczuk (3) contra Sanz/Navarro (6) y Leal/Bergamini (8) ante Chingotto/Galán (2). Un menú de lujo para los aficionados que podrán disfrutar de duelos de estilos opuestos, potencia contra control, juventud contra experiencia.

El cuadro femenino cuenta con las mejores

En categoría femenina, la batalla no será menor. Las número uno del ranking, Delfi Brea y Gemma Triay, vuelven a la acción en Kuwait tras un breve descanso, seguidas muy de cerca por Ari Sánchez y Paula Josemaría, que llegan en un momento de forma excepcional tras dos títulos consecutivos. Ambas parten directamente desde octavos, al igual que las cuatro primeras parejas del cuadro.

Parte superior del cuadro femenino / FIP

Parte inferior del cuadro femenino / FIP

Bea González y Claudia Fernández completan el podio de favoritas, mientras que Andrea Ustero y Sofía Araújo figuran como cuartas cabezas de serie. En el puesto número siete aparecen Alejandra Salazar y Martina Calvo, finalistas en Egipto y dispuestas a dar la sorpresa en esta nueva cita internacional. El cuadro femenino ofrece duelos de enorme nivel técnico y emocional.

Los cuartos de final femeninos podrían dejar enfrentamientos de máximo atractivo: Brea/Triay (1) frente a Alonso/Jensen (6), Salazar/Calvo (7) ante Ustero/Araujo (4), Fernández/González (3) contra Ortega/Icardo (5) y Guinart/Virseda (8) ante Josemaría/Sánchez (2). Con tanto talento concentrado en una sola semana, Kuwait se prepara para vivir un espectáculo que confirma al pádel como un deporte verdaderamente global.