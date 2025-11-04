Mundial de Pádel por Parejas 2025: horarios de hoy, resultados y dónde ver

La temporada de pádel afronta esta semana el FIP World Cup Pairs. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver este Mundial por Parejas por TV y online en España.

Hoy, martes 4 de noviembre, se disputa la segunda jornada del Mundial donde se jugarán la primera ronda del cuadro femenino y la segunda del masculino en la que ya entran en juego los principales cabezas de serie.

La principal característica de este torneo es que está considerado como un quinto Major ya que reparte los mismos puntos, 2.000, y las mismas cifras en premios, con lo cual se ha convertido en una competición imprescindible para todas las parejas y decisivo en la carrera por el número uno en la que están peleando Arturo Coello y Agustín Tapia con Fede Chingotto y Ale Galán, en el cuadro masculino, y Gemma Triay y Delfi Brea con Ari Sánchez y Paula Josemaría en el femenino.

El torneo tiene lugar en el The Arena de Kuwait con la presencia, como decimos, de las mejores parejas tanto en categoría masculina como femenina.

Horarios del FIP World Cup Pairs hoy

La jornada arranca a las 11.00 horas (CET):

CC BNK

Sarkhoo/Clasca (WC) vs Casali/Cañellas (Q) | 11:00 h (CET)

Di Nenno/Augsburger (5) va García/Gala | No antes de las 13.00 h (CET)

Al Qenaei/Guimet (WC) vs Navarro/Merino | No antes de las 15.00 h (CET)

Coello/Tapia (1) vs Capra/Goñi (Q) | No antes de las 17.00 h (CET)

Lebrón/Stupaczuk (3) vs Lijó/Arce | No antes de las 19.00 h (CET)

C1 ALGHANIM

Talaván/Saiz vs Arruabarrena/Bidahorria | 11:00 h (CET)

Meléndez/Meléndez vs González/Guerrero (7) | No antes de las 13.00 h (CET)

Periono/Piotto vs Ruiz/Esbrí (11) | No antes de las 15.00 h (CET)

Carnicero/Martínez vs Polo/Las Heras | No antes de las 17.00 h (CET)

Cánovas/Rodríguez/Domínguez/Martínez | No antes de las 19.00 h (CET)

C2 BURGAN BANK

López/García vs López/López (Q) | 11:00 h (CET)

Rodríguez/Rubini vs Libaak/Bautista (16) | No antes de las 13.00 h (CET)

Caparros/Pérez vs Sharifova/Lobo | No antes de las 15.00 h (CET)

Collado/Hernández vs Jofre/Arroyo (12) | No antes de las 17.00 h (CET)

Aguilar/Navarro vs Bellver/Dal | No antes de las 19.00 h (CET)

C3 KDD

Garrido/Campagnolo (13) vs Martínez/Domínguez | 11:00 h (CET)

Mesa/Ruiz vs Ortiz/Fassio | No antes de las 13.00 h (CET)

Martínez/Rodríguez vs Collombon/Montes | No antes de las 15.00 h (CET)

Piltcher/Valenzuela (Q) vs Marchetti/Godalier | No antes de las 17.00 h (CET)

Luján/Manquillo vs Borrero/Arellano | No antes de las 19.00 h (CET)

FIP WORLD CUP PAIRS, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Mundial por parejas:

DÓNDE VER EL FIP WORLD CUP PAIRS

El Fip World Cup Pairs se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de la FIP, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Mundial por Parejas, además de la actuación de las parejas españolas.