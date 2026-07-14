Todas las selecciones clasificadas para el Mundial de Pádel 2026 en Doha

El camino hacia la FIP World Cup 2026, que se disputará en Doha del 2 al 7 de noviembre, empieza a tomar forma esta misma semana. Toronto y Asunción serán las primeras ciudades en repartir plazas para el torneo de selecciones más importante del calendario internacional de pádel, antes de que la competición llegue a Qatar.

Todo arrancará entre el 31 de julio y el 2 de agosto en Toronto, donde se disputará el FIP World Cup Qualifier de Norte y Centroamérica. Ese torneo entregará dos plazas para el cuadro masculino y una para el femenino. Tres semanas después, del 21 al 23 de agosto, será el turno de Asunción, sede del Qualifier de Sudamérica, que otorgará una plaza masculina y dos femeninas.

La cita de Doha reunirá a 32 selecciones, 16 masculinas y 16 femeninas, y diez de esas plazas en cada categoría ya están aseguradas desde antes de empezar los clasificatorios. Nueve corresponden a los mejores equipos del FIP World Padel Championships 2024 y una más a Qatar, país anfitrión.

En el cuadro masculino ya tienen su sitio Argentina, como vigente campeona del mundo, junto a España, Portugal, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Francia, Chile, Suecia y Qatar. En el femenino, la lista la encabeza España como actual campeona, acompañada de Argentina, Italia, Portugal, Países Bajos, Suecia, Francia, Brasil, Bélgica y Qatar.

Con los resultados de Toronto y Asunción, el número de selecciones clasificadas subirá a 13 en cada competición. El resto del cuadro se completará más adelante con los FIP World Cup Qualifiers de Europa, que repartirán dos plazas tanto en el torneo masculino como en el femenino, y con el torneo conjunto de África y Asia, que aportará la última plaza disponible en ambas categorías.

Para los aficionados españoles, la noticia relevante ya está confirmada: tanto el combinado masculino como el femenino jugarán la fase final en Doha, con España femenina llegando como vigente campeona del mundo tras su título de 2024. Lo que se decide ahora en Toronto y Asunción es quién les acompañará en la lucha por el título, en un formato que cada edición gana peso dentro del calendario internacional del pádel.

La FIP World Cup se ha consolidado como la gran cita por países del pádel mundial, y la ampliación progresiva de sedes clasificatorias, desde Canadá hasta Paraguay, confirma el crecimiento del deporte fuera de sus territorios tradicionales.