Del morbo Galán-Lebrón, al morbo Galán-Augsburger en Cancún

El Cancún Premier Padel P2 ya tiene cuadros definidos y, con ellos, el primer gran foco de tensión del torneo. El duelo que muchos aficionados esperaban ver de nuevo entre Alejandro Galán y Juan Lebrón ha encontrado un nuevo ingrediente: el posible enfrentamiento entre el madrileño y Leo Augsburger, después de las recientes declaraciones del argentino asegurando que Galán “es poca cosa”.

El morbo ha cambiado de protagonista, pero no de intensidad. Si el cuadro cumple los pronósticos, Galán y Augsburger podrían verse las caras en semifinales, en un partido que promete ser uno de los grandes atractivos de la semana en Cancún.

Un cruce cargado de tensión

Galán llega al torneo mexicano junto a Fede Chingotto después de proclamarse campeón en Gijón Premier Padel P2, resultado que confirmó el gran momento de la pareja. Como segundos cabezas de serie, debutarán en octavos de final frente a los ganadores del duelo entre David Gala y Pablo García contra los ‘Javis’, Javier García y Javier Barahona que están jugando su penúltimo torneo como pareja después que Barahona decidiera unirse a Gonza Alfonso a partir del Major de Qatar.

El cuadro masculino del P2 de Cancún / Premier Padel

En la misma parte del cuadro aparece Augsburger, que compite esta temporada junto a Juan Lebrón. La pareja podría arrancar su camino frente a Javi Ruiz y José Luis González o ante los wild cards Diego Arredondo y José Pablo Padilla.

Si ambos binomios superan sus respectivos compromisos, el torneo podría ofrecer un enfrentamiento con un evidente componente extradeportivo tras las palabras del joven argentino, que han encendido el debate en el circuito.

Coello y Tapia, a defender su condición de favoritos

En la parte alta del cuadro masculino, los números uno Arturo Coello y Agustín Tapia comenzarán su participación en octavos frente a Andrés Fernández Lancha y José Diestro o una pareja procedente de la fase previa.

Entre los posibles cruces de cuartos destacan enfrentamientos como Coello/Tapia contra Jon Sanz y Coki Nieto, o el duelo entre Mike Yanguas y Franco Stupaczuk frente a Javi Guerrero y Paquito Navarro.

Brea y Triay defienden corona

En el cuadro femenino, las campeonas de 2025, Delfi Brea y Gemma Triay, iniciarán la defensa del título ante Jessica Castelló y Lorena Rufo o frente a Marta Talaván y Sofía Saiz.

Las segundas cabezas de serie, Paula Josemaría y Bea González, buscarán su primer título de la temporada y debutarán contra Alix Collombon y Jana Montes o ante Bea Caldera y Carmen Goenaga, por su lado del cuadro circulan las Alejandras Salazar y Alonso, Martina Calvo y Marta Ortega, así como Claudia Fernández y Sofi Araújo, un duro camino para la pareja número dos del mundo.

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El cuadro femenino del P2 de Cancún / Premier Padel

También arrancarán en segunda ronda Ari Sánchez y Andrea Ustero, finalistas en los dos primeros torneos del curso, que se medirán a Marta Barrera y Jimena Velasco o a Ana Catarina Nogueira y Laura Luján. La dupla catalana va por el mismo lado de Triay/Brea, por lo que no se repetirá la final de los dos anteriores torneos, en todo caso se verían las caras en semifinales.