Momo González descubre su nuevo sponsor y sorprende con un proyecto de altos vuelos

El pasado 28 de agosto, Momo González hizo oficial, a través de sus redes sociales, el final de su alianza con Puma, marca que lo respaldó desde 2021 durante cuatro años de éxitos y de crecimiento notable en su carrera, sin duda fue algo inesperado ya que Momo era el jugador frenquicia de la marca alemana y no es algo habitual acabar un contrato en mitad de una temporada, pero así fue y era toda una incógnita quién sería su nuevo sponsor.

Si bien es cierto que apenas unas horas más tarde, Wilson compartió en sus propias redes un mensaje críptico anunciando “celebraciones venideras” y la llegada de un nuevo fichaje, alimentando la especulación de que el jugador andaluz podría sumarse a su plantilla, también lo es que la incógnita se ha mantenido hasta este martes, a menos de 24 horas del debut de Momo en el Madrid P1. Este lunes, la marca americana ya anunció que este martes era el gran día, pero sin descubrir el nombre.

Wilson acelera su presencia en el pádel

Marca emblemática del tenis, avalada por figuras como Roger Federer y Fernando Belasteguín, Wilson ha reforzado su apuesta por el pádel en los últimos años rodeándose de varios jugadores del top-100 mundial, entre ellos Javi Garrido, Lucho Capra, Marina Lobo, Alix Collombon, Thomas Leygue o Mariano González entre otros.

Incorporar a Momo González es sin duda un golpe estratégico por parte de Wilson ya que estamos hablando de un jugador con gran presencia mediática y un estilo carismático propietario de una sonrisa eterna y muy querido tanto por el resto de jugadores del circuito como por la afición. De tal manera, González representará un activo muy valioso para fortalecer la imagen de la marca en el circuito profesional en adelante. Este martes, con un divertido vídeo de Momo en el que es un claro homenaje al flamenco, Wilson ha presentado al jugador y el propio Momo ha colgadop en sus redes el mismo anuncio de su fichaje en redes.

Emotiva despedida de Puma

En su despedida de Puma, el mensaje del jugador en redes sociales fue de agradecimiento por esos cuatro años que han compartido: "Hoy toca despedirme de una etapa que me hizo crecer muchísimo", arranca el mensaje con un emoticono de una cara llorando. "Quiero dar las gracias a PUMA por confiar en mí, por darme su apoyo y por acompañarme en cada paso, cada reto y cada momento especial", dice el malagueño.

Momo ya luce su equipación Wilson / Wilson

Un nuevo capítulo para Momo González

Actualmente en el puesto 13 del ranking mundial (tras alcanzar un histórico número 11 durante su etapa con Puma), Momo González inicia ahora una etapa renovada. Con nuevas metas dentro y fuera de la pista, este fichaje promete impulsar aún más su proyección profesional. Con su compañero Jon Sanz, ya recuperado de su lesión de tobillo, debutan en Madrid este miércoles en sexto turno de la pista 2 en una jornada que arranca a las 9.00 h.

Será pues un momento importante para el jugador y una ocasión de poder ver el nuevo look de Momo y su rendimiento con una Wilson en sus manos.