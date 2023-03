Momo Gonzalez y Álex Ruiz encuentran la fórmula para batir a los número 1

Ganaron a Galán y Lebrón con un partido excelso por 6-4 y 7-6 (2) En semifinales se encontrarán a Belasteguín y Sanyo, que tuvieron que remontar un 6-1 en contra

Saltó la sorpresa en la pista central del Khalifa con la eliminación de la pareja número 1 Alejandro Galán y Juan Lebrón a manos de unos excelentes Momo González y Álex Ruiz, que exigieron al máximo a los favoritos y acabaron por arrebatarles el pase a las semifinales después de ganarles por 6-4 y 7-6 (2).

Fue por mérito propio. La pareja andaluza estuvo inconmensurable y realizó un auténtico partidazo. Desesperaron a Ale y Juan que se están acostumbrando a jugar partidos con mucho más volumen, pero este viernes no les llegó para superar a Momo y Álex que en el primer set quebraron el servicio a sus rivales una sola vez. Pero fue suficiente. El 'Lobo' Lebrón no estuvo fino en esta manga y los errores no forzados les condenaron.

Ale Galán se despidió antes de lo previsto de Doha | Premier Padel

En el segundo set todo apuntaba a que habría reacción en el lado de los número uno, pero la pareja malagueña siguió a un nivel excelso y quebró de nuevo el servicio en el sexto juego. Impresionante el rendimiento de Momo y Álex que desarboló a los número uno. En el segundo set siguieron las desconexiones de Galán y Lebrón, en este caso con más desaciertos del madrileño.

Momo inconmensurable en defensa y Álex se dejó la piel

Recuperaron el servicio y lograron llevar el set al tie break, pero estaba claro que las sensaciones no eran buenas y los andaluces veían cada vez más cerca repetir la proeza que consiguieron el año pasado, también en cuartos de final, en el P1 de Mendoza eliminando a los primeros cabeza de serie. El alto rendimiento de Momo acompañado por un Ruiz que se dejó la piel en la pista y tal y como explicó el primero, incluso rezando a Dios para que un espectacular globo saliera de la pista, dieron sus frutos y este sábado estarán en las semifinales. Por su juego, por su actitud y quien sabe si por algo de ayuda divina.

La remontada de Belasteguín y Sanyo

"Da igual quien nos toque en semifinales. En estas condiciones son muy difíciles los dos", decía Momo en referencia a su próximo rival que se estaban jugando el pase a semis en la central. Finalmente fueron Fernando Belasteguín y Sanyo Gutiérrez, que se vieron sorprendidos de entrada por Pablo Lima y Coki Nieto, pero a los que acabaron por ganar (1-6, 6-3 y 6-4).

El susto ya no se lo quita nadie. En 15 minutos perdían 3-0 y en 25 ya eran 5 los juegos que les habían ganado. Se marcharon al banquillo con 6-1 y buscando un cambio de estrategia para cambiar el dibujo del partido. Con un pádel más agresivo se llevaron la segunda manga y posteriormente en el tercer y definitivo set tras dejar escapar dos bolas de partido se llevaron la tercera y el partido.