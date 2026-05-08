Momo y Di Nenno vuelven a justificar su inminente separación tras debutar con derrota en Asunción

Hay veces que las cosas, por mucho que lo intentes, no funcionan. Como el agua y el aciete, buenos, imprescindibles y recomendables por separado, pero se repelen en cuanto intentas mezclarlos. Algo parecido les ha ocurrido a Momo González y Martín di Nenno. Cuando presentaron su proyecto en el arranque de esta temporada parecía una pareja sólida, rocosa, con dos grandes tipos que, si bien estaban lejos del número uno, se presentaban como una dupla para dar batalla y ser asíduos en semifinales.

Nada más lejos de la realidad. Desde su andadura juntos lo máximo que han alcanzado en Premier Padel han sido los cuartos de final en el P2 de Gijón y el P1 de Miami. A partir de ahí, decepción tras decepción. El P2 de Asunción no fue una excepción. El antequeño y el de Ezeiza cayeron en su debut ante la nueva pareja Edu Alonso/Aimar Goñi por 6-3 y 6-4 dejando en evidencia que ya nada puede recomponer a la pareja 7.

Di Nenno y Momo no tienen buenas sensaciones / Mariano Castro / PREMIER PADEL

Tampoco les fue bien a Javi Garrido y Lucas Campagnolo, otra pareja que sigue andando por el filo de la navaja con unos resultados que no cumplen con las expectativas generadas tras su unión. En Asunción perdieron en octavos de final ante la pareja de la qualy Alonso Rodríguez/Juani de Pascual por 7-5 y 6-3 generando una nueva decepción en la dupla hispano-brasileña.

Sufrimiento indecible el que vivieron Coki Nieto y Jon Sanz para pasar a cuartos de final ante Tino Libaak y Álex Chozas en un intensísimo partido que se fue más allá de las dos horas y que acabaron ganando no sin antes tener que remontar y superar dos tie breaks en el segundo y tercer set antes de poder levantar los brazos victoriosos (3-6, 7-6 (6) y 7-6 (3)).

íñigo Jofre y David Gala demostraron que llegan dispuestos a dar más de una campanada y en los octavos de final del torneo paraguayo obligaron a ponerse el mono de trabajo a Fede Chingotto y Ale Galán que sudaron la gota gorda para superarles por 7-6 (3) y 6-4.

Coello y Tapia así como Augsburger y Lebrón pasaron ronda por la vía rápida mientras que Juan Tello y Maxi Arce remontaron ante Pablo Lijó y Pablo García para estar este viernes en octavos de final y Yanguas y Stupaczuk completarán el cuadro tras vencer a Diestro/Sánchez por 6-2 y 7-6 (3).

Sin sorpresas en el cuadro femenino

Mucho más sólidas se mostraron las primeras cabezas de serie del cuadro femenino donde no hubo sorpresa alguna y no se alteró el guion establecido. Las ocho primeras cabezas de serie estarán en cuartos de final donde este viernes se vivirán los siguientes duelos: Triay/Brea vs Salazar/Alonso; Icardo/Jensen vs Sánchez/Ustero; Fernández/Araújo vs Guinart/Virseda y Ortega/Calvo vs Josemaría/González.

Para conseguir su plaza Andrea Ustero y Alejandra Alonso, terceras cabezas de serie, arrancaron con una victoria firme ante Noemí Aguilar y Leticia Manquillo (6-2, 7-6), combinando control y agresividad en los momentos clave. Después, las número 1, Gemma Triay y Delfi Brea, mantuvieron el nivel con un triunfo claro frente a Marta Talaván y Sofía Saiz (6-2, 6-4).

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En esa misma línea, Paula Josemaría y Bea González firmaron una de las actuaciones más contundentes de la jornada. Las segundas cabezas de serie apenas cedieron dos juegos ante Bea Caldera y Carmen Goenaga (6-1, 6-1), confirmando las buenas sensaciones con las que han arrancado el torneo.