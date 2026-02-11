Momo y Di Nenno caen en octavos de final en una jornada marcada por la revolución femenina

La jornada de octavos del Riyadh Season P1 dejó la primera gran sacudida del torneo. Juan Tello y Edu Alonso protagonizaron la sorpresa del día al eliminar a Momo González y Martín Di Nenno, sexta pareja del cuadro, en un duelo vibrante que se resolvió en tres sets (6-2, 4-6 y 7-5). Un triunfo de carácter que confirma las ambiciones de la nueva dupla hispano-argentina y que abre el cuadro masculino de par en par.

Tello y Alonso jugaron sin complejos. Dominaron con autoridad el primer set, resistieron la reacción de Momo y Di Nenno en el segundo y, en un tercer parcial de máxima tensión, supieron gestionar mejor los momentos decisivos. El 7-5 final certificó una de esas victorias que marcan el inicio de temporada y que envían un mensaje claro al resto de aspirantes.

En el cuadro masculino también destacó la continuidad de Javi Martínez y Rama Valenzuela, que siguen firmando su particular cuento de hadas. Procedentes de la fase previa, superaron a Manuel Castaño e Íñigo Jofre (6-4, 6-3) y se ganaron el derecho a medirse a Juan Lebrón y Leo Augsburger en cuartos.

Javi Martínez y Rama Valenzuela, de la previa a cuartos de final / Premier Padel

Para los número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, no está siendo fácil este arranque de temporada y tras ceder un set en su debut tuvieron que emplearse a fondo para resolver sus octavos en dos ajustados tie-breaks frente a Jairo Bautista y Lucas Campagnolo (7-6 (3), 7-6 (8)). Más sólidos se mostraron Fede Chingotto y Ale Galán (6-3, 6-2 ante García y Barahona) y también Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, que avanzaron tras imponerse a Álex Ruiz y Juanlu Esbrí.

Los Pacos, Navarro y Guerrero, también mostraron su capacidad de trabajo ante Perino y Piotto para dar un paso más en Riad tras ganar por 6-4 y 7-6 (6), mientras que Javi Garrido y Lucas Bergamini se olvidaron del susto del martes y regresaron a las buenas sensaciones con una importante victoria ante Tolito Aguirre y Álex Arroyo (6-3 y 6-2).

Buenas sensaciones de las nuevas parejas top femeninas

Pero si en el cuadro masculino hubo sobresalto, en el femenino se vivió una jornada de estrenos ilusionantes. La llamada ‘revolución femenina’ del circuito se puso en escena con tres nuevas parejas entre las cuatro mejores del mundo… y todas arrancaron con victoria.

En la Padel Rush Arena fue el día de las primeras veces: Paula Josemaría y Bea González debutaron juntas con un convincente 6-3, 6-2 ante Noa Cánovas y Laia Rodríguez; Ari Sánchez y Andrea Ustero sacaron adelante un partido más exigente frente a Marta Talaván y Sofía Saiz (6-0, 7-6 (3)); y Claudia Fernández y Sofía Araujo impusieron su ley ante Araceli Martínez y Carolina Orsi (7-5, 6-3).

Ari y Andrea siguen con las buenas sensaciones / Premier Padel

Gemma y Delfi, dominadoras

En medio de tanto cambio, Delfi Brea y Gemma Triay aportaron continuidad. Arrancaron su 2026 con un sólido doble 6-3 ante Martina Fassio y Patty Llaguno, reafirmando su condición de referencia en un cuadro femenino que vive un inicio de temporada apasionante.

Este jueves se avecinan unos cuartos de final apasionantes con duelos imperdibles que seguro que llenarán de emoción el Rush Arena como el que medirá a Paquito y Fran ante Yanguas y Stupa, o el reto de unos número uno algo tambaleantes frente a Tello y Alonso. En el cuadro femenino se avecinan curvas este jueves con unos cuartos de final con pronósticos imposibles de acertar.

Estos serán los cuartos de final

Cuadro masculino:

Coello/Tapia vs Tello/Alonso

Lebrón/Augsburger vs Martínez/Valenzuela

Yanguas/Stupaczuk vs Navarro/Guerrero

Garrido/Bergamini vs Chingotto/Galán

Cuadro femenino:

Triay/Brea vs Ortega/Calvo

Iglesias/Osoro vs Fernández/Araújo

Ustero/Sánchez vs Salazar/Alonso

González/Josemaría vs Icardo/Jensen