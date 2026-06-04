Momo y Campa se toman venganza y eliminan a Stupa y Yanguas del Italy Major

Como no podía ser de otra manera, la jornada de octavos de final del Italy Major, que tiene lugar en el emblemático Foro Itálico, fue intensa a la vez que muy emocionante y donde, un día más, no faltaron las sorpresas. La más sobrecogedora, la eliminación de la pareja número tres, Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, a manos de la nueva dupla formada por Lucas Campagnolo y Momo González.

Las lágrimas del de Antequera al final del partido reflejaban a la perfección el significado y la importancia de un jugador al que las cosas no le estaban funcionando y que por fin encontró un día de alegrías en los octavos de final en Roma ganando nada menos que a Stupa y Yanguas, sus verdugos la semana pasada en el FIP Platinum de Albania.

Intensidad máxima de Momo y Campa

Avisaron de antemano Momo y Campa de que se avecinaba un partido duro y con una intensidad máxima lograban llevarse la primera manga por 6-4. Los hombres de Pozzoni sabían que la remontada era todo un reto ante una pareja totalmente volcada, con la flecha para arriba y convencida de que estaban ante la oportunidad de dar ese paso adelante tan necesario cuando te mueves en tierras movedizas desde hace semanas.

Stupa y Mike desperdiciaron una bola para empatar el partido y Momo y Campa llevaban la segunda manga al tie break donde, dos errores del argentino se pagaron muy caros, tanto que costó la eliminación de la pareja tres y por ende, la gloria para la pareja nueve.

De compañeros a rivales

Y el azar ha querido que Momo se mida en cuartos de final a su ex compañero, Martín di Nenno, con quien no encontraron ese acoplamiento necesario para obtener los resultados esperados. El argentino se ha reencontrado con su Paquito Navarro tras cuatro años de su separación con el objetivo de buscar su mejor versión. De momento parece que lo están consiguiendo y este viernes disputarán los cuartos de final después de ganar por 6-2 y 6-4 a Edu Alonso y Aimar Goñi, una dupla complicada destinada a dar grandes tardes de pádel.

Tampoco lo tuvieron fácil Chingotto y Galán que necesitaron de un tercer set para superar a unos inspirados Javi Barahona y Gonza Alfonso que estuvieron cerca de dar la campanada. En cuartos se medirán a Guille Collado y Pol Hernández, que han vuelto a la senda del triunfo cargándose a Jairo Bautista e Íñigo Jofre por 7-6 (2), 3-6 y 6-2 tras un heroico partidazo.

El resto de favoritos resolvieron sin apuros sus duelos y Coello y Tapia se medirán a Javi Garrido y Lucas Bergamini y Lebrón y Augsburger buscarán las semifinales ante Coki Nieto y Jon Sanz en los otros cuartos de final.

Dal Pozzo entra en la historia del pádel italiano

Era el partido más esperado de la jornada con un duelo fratricida entre las italianas Carolina Orsi y Giulia Dal Pozzo. El premio se lo llevó Dal Pozzo quien junto a Núria Rodríguez lograban poner a la primera jugadora italiana en unos cuartos de final de un Major, y no podía ser mejor escenario que el Foro Itálico.

Pero no fue hasta tres horas después que Giulia podía abrazarse a su compañera para celebrarlo. Orsi y la veterana Patty Llaguno lucharon hasta la última bola pero finalmente acabaron cediendo por 6-4, 0-6 y 7-6 (4).

En cuanto al resto de la jornada de octavos de final femeninos, las máximas favoritas llegaron a sus compromisos con un objetivo que acabaron cumpliendo en partidos de más o menos una hora de duración mostrando una gran superioridad en el 20x10.

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Este viernes será otro cantar ya que los cuartos de final medirán a Triay/Brea contra Icardo/Jensen; Josemaría/González ante Ortega/Calvo; Sánchez/Ustero frente a Barrera/Velasco y Fernández/Araújo se medirán a la ya ídola local Giulia dal Pozzo y Nuria Rodríguez.